اقتصادية الشارقة تطلع على التجربة اليابانية للابتكار

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبالتعاون مع كايزن للتدريب وإدارة الفعاليات رحلة تدريبية عملية على مدار 7 أيام، في إطار برنامج إعداد القيادات المستقبلية، وفقاً للخطة الاستراتيجية للدائرة الرامية لتحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية والمالية والتقنية، وتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي.

وأكد عبدالله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة أن الدائرة تنظم هذه الدورات بصورة دورية لإعداد القيادات المستقبلية من موظفي الدائرة، وذلك بالتدريب المستمر للموظفين وإدخالهم في برامج تخصصية، وقيادية لتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم وقدراتهم، حيث يحوي هذا البرنامج الذي يشارك فيه وفد من رؤساء الأقسام في الدائرة على التدريب، والمناقشة العملية والميدانية والتطبيق العملي للمشاركين، ورسم خريطة المستقبل بالإطلاع على أفضل الممارسات للابتكار واستشراف المستقبل في المؤسسات الرائدة في اليابان، كتويوتا وغيرها من الشركات الكبرى.

وأكد أن هذا النوع من البرامج التدريبية يشمل زيارة عدد من المؤسسات والشركات والمصانع التي لها أثر كبير في تطوير الذات وتدعيم مهارات المسؤولين من خلال تجربة تدريبية عملية تصقل شخصيات المشاركين من خلال التدريب العملي والتجربة الواقعية واكتساب المهارات اللازمة وترشيد الاستثمار مع تحقيق نتائج تنافسية، واستكشاف ثقافات وخبرات ومهارات جديدة، والإطلاع على كيفية تشكيل فرق عمل الابتكار وفق منهجيات كايزن في المؤسسات، وإكسابهم مهارة التكيف والتأقلم مع الظروف والضغوط المختلفة إضافة لاكتساب التقنيات ومهارات إلهام الآخرين.

وأشار عبدالعزيز المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي ورئيس الوفد إلى أن هذا البرنامج يشتمل على عدد من الزيارات والدورات المعدة على يد نخبة من الأكاديميين والمدربين المتخصصين، التي تهدف إلى التطوير المستمر في الأفراد والمؤسسات، والتقليل من الهدر في الوقت والجهد والمال والأيدي العاملة.