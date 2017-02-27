البرازيل تدعو الشركات الإماراتية للاستثمار في إنتاج المواد الغذائية

أبوظبي (الاتحاد)
بحث محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع ماركوني فيريرا بيريلوا حاكم ولاية غوياز البرازيلية، سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وولاية غوياز البرازيلية، وذلك بحضور باولو سيزار ميرا دي فاسكونسيلوس السفير البرازيلي لدى الدولة، وإبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي وخان زمان عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد الله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي.
ورحب محمد ثاني مرشد الرميثي بحاكم ولاية غوياز، وأشار إلى أن هذه الزيارة فرصة مميزة لتعزيز جهود الجانبين، لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات الإماراتية والشركات البرازيلية، مؤكداً أن البرازيل تعتبر من الشركاء التجاريين الرئيسيين بالنسبة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
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وأكد الرميثي أن هناك اهتماماً متزايداً من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي لتعزيز استثماراتها وزيادة تواجدها في أسواق البرازيل في إطار حرصها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية وخاصة في قطاع البنية التحتية وقطاع إنتاج المواد الغذائية، مشيراً أن غرفة أبوظبي تعمل على تشجيع المستثمرين والشركات في إمارة أبوظبي للاستثمار في ولاية غوياز، وإقامة المشروعات في إطار جهودها لتوفير فرص استثمارية جديدة للشركات الوطنية في الأسواق البرازيلية.
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وقال إن حكومة الولاية تقدم تسهيلات وحوافز استثمارية مميزة للمستثمرين الأجانب، وكذلك إعفاءات ضريبية تصل إلى 90% في بعض القطاعات.
ودعا حاكم ولاية غوياز رئيس مجلس إدارة الغرفة لزيارة ولاية غوياز للتعرف عن كثب على فرص الاستثمار والإمكانيات والقدرات الطبيعية والاقتصادية التي تمتلكها الولاية وخاصة في مجال إنتاج الحبوب والسكر والثروة الحيوانية.