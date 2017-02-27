«عرار» تعزز تجارة المواد الغذائية المحلية عالمياً

دبي(الاتحاد)

تطلق مجموعة عرار التجارية، خلال مشاركتها في معرض «جلفود 2017» الذي يقام حالياً في دبي، شعار «تعزيز المكانة العالمية لتجارة الأغذية من دبي»، حيث أعلنت المجموعة مؤخراً عن توسعة نطاق أعمالها لتشمل أسواقاً عالمية جديدة بعد أن حققت خلال 40 عاماً من عملها في تجارة المواد الغذائية شهرة واسعة في المنطقة.

وقال طلال عرار المدير العام للشركة: «تمكنت المجموعة التي تمثل تجارة الأغذية التقليدية من موقعها العريق في السوق القديمة بإمارة دبي، من مواصلة نجاحها بفضل السمعة الطيبة التي تتمتع فيها دبي وحرص تجارها على الترويج الدائم لها كوجهة اقتصادية مميزة».

وأضاف عرار: «يشكل معرض جلفود 2017 فرصة نادرة للعمل على فتح أسواق جديدة في المرحلة القادمة مستفيدين من المشاركة الكبرى لحوالي 5 آلاف شركة عالمية تمثل 150 دولة، حيث دخلنا هذا العام المعرض بشعار يترجم الخطة الاستراتيجية للشركة ويزيد من حجم أعمالها، حيث تملك الشركة حقوقاً حصرية لتوزيع عدة مواد غذائية للشرق الأوسط، والسعودية، وأفريقيا، والهند، من أهمها مادة «المستكة» الشهيرة، ومادة «المتة بيبور» الأرجنتينية وهو إنجاز مهم لسوق دبي.

وانطلقت الشركة في بداية السبعينيات من القرن الماضي من منطقة سوق دبي القديمة بالسبخة على يد التاجر السوري محمد نادر عرار، وكانت من أوائل وكالات توزيع وبيع المواد الغذائية والتوابل في هذه السوق العريقة.

وأوضح طلال عرار أن الشركة تقوم حالياً بتوزيع 450 منتجاً غذائياً انطلاقاً من دبي، لأسواق الشرق الأوسط، والهند، وباكستان، وشمال أفريقيا، والمغرب، وليبيا، وأسواق الخليج العربي، خاصة المملكة العربية السعودية، وقد قامت الشركة باستقطاب عدد كبير من تجار العالم لاستيراد المواد الغذائية من دبي خلال الأعوام الماضية.