  • الاثنين 30 جمادى الأولى 1438هـ - 27 فبراير 2017م
  04:13     11 قتيلاً في غارات على ادلب وتقدم لقوات النظام في شمال ووسط سوريا         04:30     غارات جوية على قطاع غزة بعد سقوط قذيفة جنوب اسرائيل        04:43     إصابة 4 فلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة         04:49    فرقاطة روسية تتجه للبحر المتوسط في مهمة سورية         05:01    مقاتلون من المعارضة السورية يشتبكون مع قوات الحكومة في الشمال        05:04     الاتحاد الاوروبي يعفي مواطني جورجيا من تاشيرة الدخول     

عدد قياسي من منتجي ويلز يشاركون في «جلفود دبي»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

يشارك وفد تجاري من ويلز في المملكة المتحدة في معرض «جلفود» بـ 25 شركة، تحت مظلة حكومة ويلز. وقالت كبيرة مستشاري حكومة ويلز لشؤون البيئة والريف، ليزلي جريفيث التي تشارك في المعرض «نحن جميعاً نعرف جودة الأغذية والمشروبات في ويلز، إلا أننا بحاجة للحفاظ على حضورنا ومكانتنا من خلال عرض المنتجات المبتكرة في المعارض التجارية الدولية الرئيسة. ويقدم معرض جلفود لنا فرصة مثيرة وفريدة من نوعها لكل شركاتنا الصغيرة والكبيرة العاملة في مجال الأغذية والمشروبات لزيادة نشاطها التصديري، وذلك من خلال الاتصال والالتقاء بالمشترين من جميع أنحاء العالم».

وأضاف «إنه حدث رئيس لهذا القطاع، ونحن حريصون على مساعدة الشركات الويلزية الجديدة والخبيرة على الحضور والنجاح في المعارض التجارية مثل معرض جلفود». وتعتقد ليزلي أن هناك فرصا واسعة في دولة الإمارات لشركات الأغذية والمشروبات الويلزية في معظم قطاعات المنتجات، وعلى وجه الخصوص المعجنات والمشروبات الغازية بما في ذلك المياه المعبأة، والمنتجات المبردة ومنتجات الألبان ومنتجات البقالة.

وفي هذا الصدد قالت أليسون كومبيتوس، مديرة التصدير لدى شركة ميت ذا ألترناتيف من ويلز «نحن متحمسون جداً للذهاب إلى دبي وحضور واحد من أكبر المعارض الغذائية في العالم. وسوف يمنحنا معرض الخليج للأغذية (جلفود) فرصة رائعة لعرض منتجاتنا الخالية من اللحوم، التي تحتوي على نسبة عالية من بروتين الصويا في أسواق الشرق الأوسط، كما يمنحنا فرصة الاتصال المباشر مع المشترين والموزعين والموردين. ونأمل في العودة إلى ويلز بعد إجراء كثير من الاتصالات والمفاوضات والتحدث مع العديد من المشترين المحتملين».

من جانبه، قال مدير المبيعات في شركة تاي نانت لتعبئة المياه ستيفن جاتو «تعتبر منطقة الشرق الأوسط سوقًا مهمة لمياه تاي نانت المعدنية، ويوفر معرض الخليج للأغذية (جلفود) 2017 منصة مثالية لعرض مياهنا المعدنية الحائزة على الجوائز ومجموعة منتجاتنا من المياه الطبيعية». وأضاف «لقد شاركنا سابقاً في معرض جلفود، ونحن نتفهم أن هذا المعرض الرئيس يسمح لنا بدعم عملائنا الحاليين وإيجاد فرص جديدة في هذه السوق التنافسية».

ويشارك في «جلفود» هذا العام 5000 شركة عارضة من أكثر من 120 دولة، ويتوقع أن يحضر المعرض أكثر من 90000 مشتر.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا