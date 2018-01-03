استخفاف باكستاني بتخفيضات المساعدات الأميركية رغم القلق

إسلام أباد (رويترز)

تبدي باكستان استخفافاً بتخفيضات مقترحة في المساعدات الأميركية، لكنها تخشى أن تتخذ واشنطن إجراءات أشد صرامة لردع ما ترى أنه دعم باكستاني لما تتسبب فيه حركة طالبان من فوضى في أفغانستان المجاورة.

وأفاد مساعدون في الكونجرس الأميركي بأن واشنطن تعتزم قريباً خفض المساعدات الأمنية لباكستان. ولم يتضح حجم الخفض ومداه وطول الفترة التي سيسري فيها.

وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي، «إنه سيعلق مساعدات عسكرية متأخرة بالفعل قدرها نحو 255 مليون دولار».

وكانت العلاقات المتوترة بين البلدين الحليفين قد تدهورت في الأول من يناير، عندما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إسلام أباد على تويتر لما وصفه بأنه «أكاذيب وخداع»، رغم أن واشنطن قدمت لها مساعدات تبلغ 33 مليار دولار. وحذّر البيت الأبيض من اتخاذ «إجراءات محددة» للضغط على باكستان.