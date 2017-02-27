حمدان بن راشد يفتتح فعاليات الدورة الـ 22 لمعرض جلفود 2017

فهد الأميري (دبي)

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية أمس، فعاليات الدورة الـ22 لمعرض «جلفود للأغذية» والذي يقام على مدى 5 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تعرض 5 آلاف شركة من 120 دولة منتجاتها.

وقام سموّه بجولة في أرجاء المعرض الذي يشغل كامل مساحات العرض المغطاة والمفتوحة في مركز دبي التجاري العالمي، ويمتد على أكثر من مليون قدم مربعة، ومن المُتوقّع أن يشارك به نحو 90 ألف خبير ومتخصص في قطاع الأغذية من 150 دولة.

واطّلع سموّه على الجديد الذي تقدّمه الشركات العارضة هذا العام، وعلى تأثير الابتكار العالمي في المشهد الراهن للقطاع الذي يسعى جاهداً لتلبية التحولات الهائلة في التفضيلات والعادات الغذائية للمستهلكين، حيث يكشف المعرض النقاب عن مجموعة واسعة من المفاهيم والمنتجات الجديدة التي تشهد تطوراً لافتاً في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي.