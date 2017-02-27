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بمشاركة 90 ألف خبير ومختص في قطاع الأغذية من 150 دولة

حمدان بن راشد يفتتح فعاليات الدورة الـ 22 لمعرض جلفود 2017
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تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2017

فهد الأميري (دبي)

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية أمس، فعاليات الدورة الـ22 لمعرض «جلفود للأغذية» والذي يقام على مدى 5 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تعرض 5 آلاف شركة من 120 دولة منتجاتها.

وقام سموّه بجولة في أرجاء المعرض الذي يشغل كامل مساحات العرض المغطاة والمفتوحة في مركز دبي التجاري العالمي، ويمتد على أكثر من مليون قدم مربعة، ومن المُتوقّع أن يشارك به نحو 90 ألف خبير ومتخصص في قطاع الأغذية من 150 دولة.

واطّلع سموّه على الجديد الذي تقدّمه الشركات العارضة هذا العام، وعلى تأثير الابتكار العالمي في المشهد الراهن للقطاع الذي يسعى جاهداً لتلبية التحولات الهائلة في التفضيلات والعادات الغذائية للمستهلكين، حيث يكشف المعرض النقاب عن مجموعة واسعة من المفاهيم والمنتجات الجديدة التي تشهد تطوراً لافتاً في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: إن زيادة طلب المشترين على المنتجات الصحية والمنتجات الحلال والمصادر الموثوق بها لتوريد المنتجات الغذائية يسهم في تحويل معرض جلفود إلى نافذة للاطلاع على موجة التجديد والابتكار التي يشهدها قطاع الأغذية العالمي عموماً. ... المزيد
     
 

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