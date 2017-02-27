الجزيرة يبحث عن «الفوز الأول» أمام استقلال خوزستان

مصطفى الديب (أبوظبي)

يدخل الجزيرة لقاء اليوم أمام استقلال خوزستان الإيراني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، بمعنويات عالية، في اللقاء الذي يقام على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وذلك بعد اكتمال صفوفه وعودة المصابين.

ويعول الجهاز الفني واللاعبون كثيراً على لقاء اليوم في تعويض الخسارة الأولى التي مني بها أمام لخويا القطري بثلاثية نظيفة، حيث يسعى لحصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة، وذلك رغم تأكيد الجهاز الفني على راحة بعض اللاعبين الأساسيين إلا أن ذلك لن يحول دون تغيير الرغبة في الفوز، خصوصاً وأن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين.

ويحتل «فخر أبوظبي» المركز الأخير للمجموعة الثانية بلا رصيد من النقاط بعد الخسارة الثقيلة غير المتوقعة من لخويا القطري، ولا بديل أمام الفريق عن الفوز اليوم إذا أراد الاستمرار في المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل لدور الستة عشر، خاصة أن خسارة أي نقاط جديدة قد تصعب موقفه وتضعف من أمله في تحقيق طموحاته في البطولة.

وعكف الجهاز الفني للجزيرة بقيادة الهولندي تين كات على دراسة المنافس بشكل دقيق من خلال متابعة مباراته الأخيرة أمام الفتح السعودي، والتي حقق فيها الفوز بهدف نظيف.