ترامب يقيل «سفراء أوباما» ويطلب أموالاً لبناء الجدار مع المكسيك

واشنطن (وكالات)

طلب الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب من السفراء الذين عينهم الرئيس باراك أوباما مغادرة مناصبهم بحلول يوم التنصيب. ما قد يهدد بترك الولايات المتحدة دون سفراء في بلدان مهمة. فيما اختار سناتوراً سابقاً ممنوعاً من السفر إلى روسيا لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية.

من جانبه، دعا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن المعروف بكلامه الصريح والمباشر، الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى «النضوج». وقال بايدن موجهاً نصيحة لترامب خلال مقابلة تلفزيونية أمس الأول «يجب أن تنضج يا دونالد، حان الوقت لتكون بالغا، أنت رئيس».

وتابع «حان الوقت لتفعل شيئا. أظهر لنا ما أنت قادر عليه»، رداً على سؤال حول مواظبة ترامب على نشر تغريدات يحمل في الكثير منها على خصومه ومنتقديه. وكان ترامب وصف في وقت سابق أمس الأول على تويتر زعيم الديموقراطيين في الكونجرس تشاك شومر بأنه «مهرج».

وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فإن اختيار ترامب للسناتور الجمهوري السابق عن ولاية انديانا دان كوتس (73 عاما) يرمي إلى تهدئة مخاوف أولئك الذين يعتقدون أن ترامب قد يداهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا سيما وأنه يرفض الاتهامات التي وجهتها الاستخبارات الأميركية الى موسكو بالتدخل بالانتخابات الرئاسية الأميركية.