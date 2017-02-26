10 مهارات مهمة.. تعلّمُها يجعلك أفضل بكثير جداً

يُقال دائماً إن أفضل الأشياء في هذه الحياة لا يكلف كثيراً، ولكنه يحتاج وقتاً ومثابرة لاكتسابه.
ومن هذا المنطلق، يشكل تعلم المهارات الحياتية المهمة -وفقاً لموقع lifehack- أمراً ليس باليسير، ولكن ذلك لا ينفي أنه مفيد بالقطع لحياة المرء على المدى الطويل.
1 - تنظيم الوقت
سيظل اليوم 24 ساعة مهما كانت الطريقة التي تُقسّمه بها. لذلك فإن تعلمك مهارة تنظيم الوقت يعني اكتسابك القدرة على الإمساك بزمامه والتحكم فيه، وهو ما يُحسّن قدرتك على التركيز، ويزيد براعتك في التعامل مع الأمور وأداء المهام بسرعة وكفاءة.
2 - القدرة على التعاطف مع الآخرين
يخلط الناس عادةً بين التعاطف مع الآخرين -وهو شعورٌ يعتبره كثيرون مفتاحاً للنجاح- والإشفاق عليهم. لكن ثمة فارقاً واضحاً بين الاثنين، فالتعاطف يتمثل في الوقوف بجوار شخصٍ يمر بأزمة، وقد ينطوي على محاولة مساعدته. أما الإشفاق فهو ببساطة، الشعور بالأسف والحزن إزاء فقدان شخصٍ ما عزيز عليه على سبيل المثال. ومن شأن شعورك بالتعاطف مع الآخرين، محاولة وضع نفسك محلهم، والتفكير بالطريقة التي يتبعونها، وهو ما يؤثر إيجاباً عليك ويجعلك قادراً على تغيير طريقة تفكيرك بالكامل إذا لزم الأمر. ... المزيد