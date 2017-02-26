10 مهارات مهمة.. تعلّمُها يجعلك أفضل بكثير جداً

الاتحاد نت

يُقال دائماً إن أفضل الأشياء في هذه الحياة لا يكلف كثيراً، ولكنه يحتاج وقتاً ومثابرة لاكتسابه.

ومن هذا المنطلق، يشكل تعلم المهارات الحياتية المهمة -وفقاً لموقع lifehack- أمراً ليس باليسير، ولكن ذلك لا ينفي أنه مفيد بالقطع لحياة المرء على المدى الطويل.

1 - تنظيم الوقت

سيظل اليوم 24 ساعة مهما كانت الطريقة التي تُقسّمه بها. لذلك فإن تعلمك مهارة تنظيم الوقت يعني اكتسابك القدرة على الإمساك بزمامه والتحكم فيه، وهو ما يُحسّن قدرتك على التركيز، ويزيد براعتك في التعامل مع الأمور وأداء المهام بسرعة وكفاءة.

2 - القدرة على التعاطف مع الآخرين