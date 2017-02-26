6 أسباب خفية تدفع الموظفين للاستقالة.. والأجر ليس أهمها!

الاتحاد نت

دائماً ما نستمع إلى قصصٍ شتى من أصدقائنا ومعارفنا ممن تركوا وظائفهم، حول أسباب إقدامهم على الاستقالة من وظائفهم.

لكن هل ما نستمع إليه في هذا الصدد، يمثل دائماً الأسباب الفعلية لمثل هذا التحول في المجال المهني للمرء.

شبكة "لينكد إن" للتواصل المهني عبر الإنترنت، سعت إلى التعرف على أبرز العوامل التي تدفع الإنسان إلى ترك مكان عمله، وذلك عبر استطلاعٍ للرأي شمل 10 آلاف شخص في مختلف أنحاء العالم.

وخلصت الشبكة من خلال هذا الاستطلاع إلى أن أسباب ترك الوظائف متشابهة إلى حد كبير بين الناس، باختلاف بُلدانهم.

فقد قال 45% ممن شملهم الاستطلاع إن السبب وراء تركهم لوظائفهم السابقة، يتمثل في أنها لم تكن تُفسح أمامهم أي مجالٍ للترقي أو لتطوير قدراتهم.