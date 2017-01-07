القاهرة (وكالات)

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، أن الرسالة الصوتية التي تم بثها لزعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، عبر الإنترنت والتي يتهم فيها زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي بالكذب والافتراء، تعكس تعطش وتسابق التنظيمين الإرهابيين لمزيد من إراقة وسفك الدماء في إطار سعيهما الدؤوب لنشر الدمار والخراب في كل مكان بالعالم وصراعهما على نسبة العمليات الإجرامية لكل منهما.

واتهم الظواهري البغدادي، في رسالته التي تم بثها عبر الإنترنت مساء امس الأول، بتعمد تشويه صورة «القاعدة» وعملها الإرهابي، بحسب تعبيره، مؤكداً أن «الأولوية في القتال يجب أن تكون لضرب أميركا». ودعا مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة كافة دول العالم إلى وحدة الصف.