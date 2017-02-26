مداهمات تستهدف «القاعدة» في زنجبار

بسام عبدالسلام (عدن)

شنت أجهزة الأمن في محافظة أبين، جنوب البلاد، حملة مداهمة وتعقب لعناصر تنظيم القاعدة في اليمن عقب العملية الإرهابية التي استهدفت معسكر قوات الحزام الأمني الجمعة الماضية، وخلفت 25 ما بين قتيل وجريح في صفوف الجنود والمدنيين. وأفاد عبداللطيف السيد، أحد قيادة قوات الحزام الأمني في أبين، أن قوات الأمن داهمت عدداً من المنازل في زنجبار، واعتقلت عناصر من تنظيم القاعدة، مضيفاً أن أجهزة الأمن دشنت حملة أمنية واسعة لتعقب العناصر الإرهابية التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار وإعادة الفوضى إلى أبين.

وأكد السيد أن أجهزة الأمن لن تسمح بسقوط زنجبار في يد عناصر القاعدة أو أي جماعات مسلحة أخرى، داعياً الحكومة ودول التحالف العربي إلى إسناد القوات الأمنية ومساعدتها في تنفيذ مهامها. وأضاف «إن الهجمات الإرهابية الغادرة التي تنفذها العناصر الإرهابية لن تثني القوات الأمنية عن مواصلة دورها ومهامها في محاربة الإرهاب والتطرف واستئصاله».