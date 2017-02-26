مقتل وإصابة متمردين أثناء زرع عبوة ناسفة شمال الضالع

عدن (الاتحاد)

قتل مسلح وأصيب 3 آخرون من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في انفجار عبوة ناسفة أثناء تجهيزها شمال محافظة الضالع. وأفاد مصدر محلي بأن المسلحين المتمركزين في سوق الليل غرب حمك قعطبة، كانوا يجهزون عبوة ناسفة لاستخدامها إلا أنها انفجرت وقتلت مسلحاً، فيما أصيب ثلاثة آخرون تم نقلهم إلى أحد المستشفيات في محافظة إب المجاورة. وجددت الميليشيات الانقلابية المتمركزة في جبل الجعدي، غرب مديرية قعطبة، قصفها العشوائي على قرى العود وحمك وعزلة الشرنمة، ما تسبب في نزوح عدد من الأسر في تلك المناطق.

وشهدت جبهة مريس مواجهات متقطعة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات من جهة أخرى، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين. وأشار مصدر ميداني أن قوات الشرعية في جبهة مريس تمكنت من كسر هجوم مباغت شنته الميليشيات في وادي الطلول بمريس ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من مسلحي الميليشيات.