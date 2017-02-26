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إسرائيل تضيِّق على مرضى السرطان في غزة

الاحتلال يحتجز وزيراً فلسطينياً في الضفة
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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

عبدالرحيم حسين (رام الله)

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس وجميع المرافقين له بعد انتهائه من جولته التفقدية لمساجد محافظة نابلس وعودته إلى محافظة قلقيلية.

وقال ادعيس: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت سيارته وأنزلته منها وباشرت عمليات التفتيش التي انتهت بمصادرة أجهزة من داخل المركبة.

وأضاف أن قوات الاحتلال تعمدت إيقافه لفترة تزيد على الساعة وهذا الإجراء مخالف للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية على أبناء شعبنا، خاصة بعد ما جرى بعد صلاة الجمعة في الخليل من اعتداء على المسيرة السلمية المنددة بمجزرة الحرم الإبراهيمي، والمطالبة بفك الحصار الإسرائيلي.

من جانبه، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاستراتيجية حسام زملط امس إن إسرائيل ترتكب جريمة إنسانية تفوق جريمة الحرب بحق مرضى السرطان في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن زملط قوله إن «لا بد من تدخل المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب بحق فئة انهكها المرض»، داعيا إلى زراعة الأمل والبسمة والمحبة والسلام لدى هذه الفئة.

وحذر من الابتزاز الذي يتعرض له المرضى وذووهم خلال سعيهم لتلقي العلاج لدى المرور عبر معابر الاحتلال الإسرائيلي.

واكد زملط، ضرورة بناء قدرات المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة والمساهمة في النهوض بواقع مرضى السرطان، وتمكينهم من التعامل مع متطلبات الحياة.

     
 

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