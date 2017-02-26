الاحتلال يحتجز وزيراً فلسطينياً في الضفة

عبدالرحيم حسين (رام الله)
احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس وجميع المرافقين له بعد انتهائه من جولته التفقدية لمساجد محافظة نابلس وعودته إلى محافظة قلقيلية.
وقال ادعيس: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت سيارته وأنزلته منها وباشرت عمليات التفتيش التي انتهت بمصادرة أجهزة من داخل المركبة.
|
من جانبه، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاستراتيجية حسام زملط امس إن إسرائيل ترتكب جريمة إنسانية تفوق جريمة الحرب بحق مرضى السرطان في قطاع غزة.
|
وحذر من الابتزاز الذي يتعرض له المرضى وذووهم خلال سعيهم لتلقي العلاج لدى المرور عبر معابر الاحتلال الإسرائيلي.
واكد زملط، ضرورة بناء قدرات المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة والمساهمة في النهوض بواقع مرضى السرطان، وتمكينهم من التعامل مع متطلبات الحياة.