كابول (أ ف ب)

فجر انتحاري نفسه قرب حشد من المتظاهرين وعناصر من الشرطة أمس في كابول ما أوقع 11 قتيلا على الأقل و25 جريحا، حسبما أعلن مسؤولون. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن «انتحاريا فجر نفسه قرب عدد من الشرطيين الذين كانوا يحاولون ضمان أمن تظاهرة». وما لبث تنظيم «داعش» الإرهابي أن أعلن مسؤوليته عن التفجير.

وقال مصدر أمني طالبا عدم كشف اسمه إن 20 شخصا قتلوا وجرح 20 آخرون في الاعتداء، إلا انه لم يكن بالامكان تأكيد هذه الحصيلة. ووقع الاعتداء خلال تظاهرة احتجاج على وفاة صاحب أحد المحال خلال عملية للشرطة استهدفت مهربي كحول ومخدرات، حسبما أعلن مسؤول طلب عدم كشف اسمه.