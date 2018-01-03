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فرنسا تطالب تركيا بتحسين الحريات وحقوق الإنسان
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تاريخ النشر: الجمعة 05 يناير 2018

باريس (أ ف ب)

صرح مسؤول فرنسي أمس عشية زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى باريس، أنه يتعين على تركيا القيام بـ «مبادرات ملموسة جداً» بشأن حقوق الإنسان إذا كانت تريد إعطاء دفع لترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال جان باتيست لوموين سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان ايف لودريان لإذاعة «سود راديو» الفرنسية «حالياً هذه العملية مجمدة لأن الدول الأوروبية تنتظر حصول خطوات بشأن عناصر مرتبطة بالحريات الأساسية».

وأضاف «بالتالي يتعين أن تقوم تركيا بمبادرات ملموسة جداً ليكون بالإمكان بحث بعض الملفات. وفي أي حال تم وسيتم إبلاغ الرسالة» أثناء زيارة اردوغان.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيتطرق إلى مسألة حقوق الإنسان الجمعة مع نظيره التركي في وقت تتعرض فيه الزيارة لانتقادات في فرنسا خصوصاً من جانب اليسار المتشدد والحزب الشيوعي.

وعلق لوموين «يجب التحدث إلى الجميع وفي كل وقت في هذه المنطقة المعقدة، حيث تدور نزاعات متعددة على الحدود مع تركيا.. ومن المهم الإبقاء على الحوار مع كل الدول المهمة»، في إشارة خصوصاً إلى الأزمة السورية. ... المزيد
     
 