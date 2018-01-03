ميانمار تبدأ إعادة اللاجئين وسط مخاوف دولية وحقوقية

رانجون (د ب أ)
أكدت ميانمار أن عودة لاجئي الروهينجا ستبدأ كما هو مقرر في 22 يناير الجاري، وسط مخاوف من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية. وكان نحو 655 ألف شخص من أبناء أقلية الروهينجا قد فروا من ولاية راخين شمالي ميانمار إلى بنجلاديش بعد حملة عسكرية، وصفتها الأمم المتحدة بالتطهير العرقي، في أغسطس الماضي.
وقال وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين في حكومة ميانمار وين ميات آيي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن عودة اللاجئين ستبدأ وفقاً للاتفاق الموقع بين الجانبين في نوفمبر الماضي. وأضاف أن اللاجئين سيعودون إلى قراهم الأصلية بعد استقبالهم في «منطقة مؤقتة».
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وكان متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حذر أمس من البدء في إعادة اللاجئين قبل تهيئة الظروف، وأشار إلى أنه لا تزال هناك حاجة «لمزيد من التدابير» لضمان سلامتهم في ميانمار.
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وتساءل، في حديثه أمس الأول «لماذا يعودون، ويكونون قريبين من الجيش الذي قام بشكل ممنهج بإطلاق النار عليهم واغتصابهم واغتيالهم، وإضرام النار في منازلهم». وحذرت المنظمة من أن الحال قد ينتهي بالعائدين في مخيمات للنازحين داخلياً. ولا يزال هناك نحو 120 ألفاً من الروهينجا محاصرين في مخيمات بولاية راخين منذ أعمال عنف دارت مع بوذيي الولاية عام 2012.