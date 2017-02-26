بالصور .. محمد بن زايد: نستلهم من تضحيات أبناء الوطن القوة والعزيمة

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دبا الحصن وادي القور دبي (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء في شهداء الوطن الأبرار.

وقام سموه أمس، بزيارة منازل كل من، الشهيد سليمان محمد الظهوري في منطقة دبا الحصن بإمارة الشارقة، والشهيد نادر مبارك عيسى سليمان في منطقة القصيص بدبي اللذين استشهدا ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن، إضافة إلى منزل شهيد الإنسانية في وادي القور برأس الخيمة جمعة محمد عبدالله الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي استشهد إثر الجروح التي كان قد أصيب بها نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف مؤخراً مقر والي قندهار في أفغانستان.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.