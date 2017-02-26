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المعارضة تخشى من «نظام سلطوي» بعد استفتاء 16 أبريل

يلديريم: تعزيز سلطات أردوغان يعني استقرار تركيا
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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

أنقرة (وكالات)

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الأتراك أمس إلى التصويت لمصلحة تعديل دستوري يعزز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، مبرراً ذلك بأنه سيزيد من قوة تركيا في أول مسيرة ينظمها الحزب الحاكم لدعم الاستفتاء.

وتجمع أعضاء في حزب العدالة والتنمية وأنصاره من المحافظات في ملعب رياضي في أنقرة دعماً للاستفتاء الذي سيجرى بتاريخ 16 أبريل حول تعديل الدستور للتحول إلى رئاسة تنفيذية، ما سيزيد من صلاحيات أردوغان بشكل كبير. لكن معارضي التعديل يرون أنه سيمنح سلطات كثيرة للرئيس التركي المتهم بنزعة سلطوية. واعتبر كمال كيليتشدار اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أن تأييد التعديل الدستوري في 16 أبريل يعني أن تركيا سيحكمها «رجل واحد يحمل عصا»، محذراً من «نظام سلطوي».

ويقول أردوغان إن تعديل النظام مطلوب لمواجهة تهديدات أمنية لم يسبق لها مثيل من «داعش» ومسلحين أكراد إلى محاولة الانقلاب الفاشل التي أسفرت عن 240 قتيلاً على الأقل.

وقال يلديريم مخاطباً الحشد «لأجل تركيا قوية، ولاستقرار دائم، خيارنا هو (نعم).. هذا هو أملنا، وسيتحقق».

وأضاف أن «النظام الجديد سيتيح وضع حد للإرهاب، سيقضي على الإرهاب». وقبيل وصوله، استمعت حشود المؤيدين إلى أغانٍ تعتبر كلماتها أن التصويت بـ«نعم» سيكون بمثابة تكريم لـ«شهداء يوليو» الذين قتلوا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. ... المزيد
     
 

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