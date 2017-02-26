  • الأحد 29 جمادى الأولى 1438هـ - 26 فبراير 2017م
  10:39     مقتل 10 أشخاص على الأقل في حريق بفندق شرقي الصين         11:15     الحزب الديمقراطي الأميركي يختار توم بيريز رئيسا جديدا له         11:15     ترامب: لن أحضر حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض        11:15     الشرطة الأميركية تعتقل مشتبها به في حادث دهس اسفر عن إصابة 21 شخصا بمدينة نيو اورليانز         11:15    فلسطين تفوز بلقب "أراب ايدول" للمرة الثانية        11:16     تفجيرات وضربات جوية تهز محادثات السلام السورية في جنيف     

قذيفة تردي طفلة في مدينة العريش
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

القاهرة (وكالات)

لقيت طفلة مصرية في العاشرة من العمر مصرعها أمس متأثرة بجراحها جراء سقوط قذيفة غير محددة المصدر على منزل في حي السمران في مدينة العريش. وقالت مصادر أمنية، إن قذيفة أخرى سقطت على منزل خال من السكان في حي الشوربجي دون وقوع إصابات. وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة «أنصار بيت المقدس» التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش الإرهابي. وتصاعدت وتيرة الهجمات في سيناء ومناطق مصرية أخرى منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان» الإرهابية في يوليو 2013، إثر مظاهرات شعبية حاشدة.

     
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا