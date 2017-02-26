قذيفة تردي طفلة في مدينة العريش



تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017 القاهرة (وكالات) لقيت طفلة مصرية في العاشرة من العمر مصرعها أمس متأثرة بجراحها جراء سقوط قذيفة غير محددة المصدر على منزل في حي السمران في مدينة العريش. وقالت مصادر أمنية، إن قذيفة أخرى سقطت على منزل خال من السكان في حي الشوربجي دون وقوع إصابات. وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة «أنصار بيت المقدس» التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش الإرهابي. وتصاعدت وتيرة الهجمات في سيناء ومناطق مصرية أخرى منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان» الإرهابية في يوليو 2013، إثر مظاهرات شعبية حاشدة.