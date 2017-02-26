السيسي يبحث «النزوح» المسيحي من سيناء والجيش يلاحق الإرهابيين

القاهرة (وكالات)

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت، مع كبار المسؤولين في البلاد نزوح مسيحيين من محافظة شمال سيناء بعد اعتداءات عليهم من تنظيم «داعش» الإرهابي الذي تنشط عناصر موالية له في المحافظة. وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف، إن المشكلة نوقشت في اجتماع ضم إلى جانب السيسي رئيس الوزراء شريف إسماعيل ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمالية ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وأضاف أن إجراءات اتخذت لإسكان النازحين إلى محافظة الإسماعيلية المجاورة «لحين الانتهاء من التعامل مع العناصر الإرهابية». وتابع المتحدث يقول إن السيسي أصدر توجيهات للحكومة «باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامة المواطنين في المناطق التي انتقلوا إليها وتذليل أية عقبات قد تواجههم».

من جهة أخرى، أدانت هيئات دينية إسلامية ومسيحية، وأحزاب سياسية مصرية استهداف المسيحيين في شمال سيناء من قبل العناصر الإرهابية. وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنها تتابع استهداف المسيحيين المصريين في شمال سيناء بينما ادانت مشيخة الأزهر العمليات الإرهابية ضد الأقباط هناك. وأكد الأزهر في بيان أن محاولات استهداف المصريين المسيحيين في شمال سيناء لن تنال من الوحدة الوطنية للمصريين. ويأتي ذلك بعد أن أطلق إرهابيون الرصاص على مواطن قبطي في مدينة العريش، فجر أمس الجمعة، في سلسلة من حوادث القتل التي طالت المسيحيين في شمال سيناء خلال الأسبوعين الماضيين.

وطالب حزب «مصر القوية» المعارض في بيان أمس السلطات المصرية بتوفير الحماية لأبناء سيناء. من جانبه أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية استهداف مسيحيين في سيناء، مؤكدا أن هذه «العمليات الإرهابية الخسيسة لن تزيد المصريين إلا إصرارا على مواصلة التصدي للإرهاب حتى القضاء عليه».وأضاف المرصد، في بيان بثه التلفزيون المصري أمس ، أن «تلك العمليات الإرهابية تستهدف ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق الاصطفاف في مواجهة الإرهاب»، مؤكدا أنها «لن تنجح في مسعاها لزعزعة استقرار البلاد؛ لأن هذه التنظيمات لا تنتمي إلى الإسلام ولا تمت له بأية صلة». وأكد مرصد الإفتاء ضرورة القضاء على الإرهاب في سيناء والتصدي لأية محاولات تستهدف المدنيين والنيل من وحدة النسيج الوطني ومحاولات بث الفتنة وإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.

وهرب عشرات الأقباط من شمال سيناء بعد اعتداءات إرهابية قتلت ثلاثة منهم هذا الأسبوع، بحسب ما قال مسؤولون في الكنيسة أمس الأول. وقتل الإرهابيون رجلا قبطيا في مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، وأشعلوا النار في منزله، وهو ثالث اعتداء من نوعه في أيّام.وجلست العائلات في باحة الكنيسة الانجيلية وسط اكياس مملوءة بامتعتهم واغطيتهم الصوفية، وكان الخوف لا يزال باديا على بعضهم.