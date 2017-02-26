  • الأحد 29 جمادى الأولى 1438هـ - 26 فبراير 2017م
  10:39     مقتل 10 أشخاص على الأقل في حريق بفندق شرقي الصين         11:15     الحزب الديمقراطي الأميركي يختار توم بيريز رئيسا جديدا له         11:15     ترامب: لن أحضر حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض        11:15     الشرطة الأميركية تعتقل مشتبها به في حادث دهس اسفر عن إصابة 21 شخصا بمدينة نيو اورليانز         11:15    فلسطين تفوز بلقب "أراب ايدول" للمرة الثانية        11:16     تفجيرات وضربات جوية تهز محادثات السلام السورية في جنيف     

«النصرة» وحلفاؤها يتبنون العملية وجيش الأسد ينتقم من المدنيين في الوعر ودوما

44 قتيلاً بينهم رئيسا مقرين أمنيين للنظام في حمص
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

عواصم (وكالات)

هزت مدينة حمص، صباح أمس، تفجيرات عنيفة وهجمات انتحارية استهدفت مقرين تابعين لأمن الدولة والأمن العسكري، موقعة 44 قتيلاً، بينهم رئيسا الفرعين، أحدهما برتبة لواء، فيما سارع تحالف «تحرير الشام» الذي يضم «النصرة سابقاً» لتبني المسؤولية.

وإثر الخرق الأمني الخطير للأجهزة الأمنية النظامية، شنت مقاتلات النظام غارات انتقامية كثيفة، مستهدفة حي الوعر الذي ما زال تحت سيطرة المعارضة في حمص ودوما في ريف دمشق وأريحا وخان شيخون في إدلب ، ما أدى لمقتل 27 مدنياً بينهم 8 أطفال وإصابة العشرات، تزامناً مع ضربات جوية أخرى طالت مواقع فصائل مسلحة، أبرزها مشارك في مباحثات جنيف. وفيما لا تزال «جنيف 4» تراوح مكانها ولم تشهد في يومها الثالث أي مباحثات في العمق، حذر المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا من محاولات لتعطيل العملية وإخراجها عن مسارها، بينما هدد رئيس وفد الحكومة بشار الجعفري بأن الهجمات على المقار الأمنية «لن تمر مرور الكرام» ومن دون رد.

وقال المرصد السوري الحقوقي في بيان، إن المسلحين هاجموا فرعي المخابرات العسكرية وأمن الدولة القريبين من بعضهما في حيي الغوطة والمحطة في مدينة حمص، ما أسفر عن مقتل رئيسي فرعي الأمن العسكري العميد إبراهيم درويش وأمن الدولة اللواء شرف حسن دعبول. وأضاف أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 فرد أمن في فرع المخابرات العسكرية، في حين قتل 12 على الأقل في أمن الدولة. ووصف مدير المرصد رامي عبد الرحمن الهجمات بأنها «الأكثر جرأة في حمص»، منذ استهداف مبنى الأمن القومي في دمشق في يوليو 2012، والذي أدى إلى مقتل 4 من كبار المسؤولين الأمنيين، بينهم وزير الدفاع السوري العماد داود راجحة ونائبه العماد آصف شوكت، صهر الرئيس الأسد.

وبدأ الاعتداء مع «إطلاق المسلحين النار على الحرس في مبنى المخابرات العسكرية. وعندما سارع الضباط لمعرفة ما كان يحدث، فجر أول انتحاري نفسه». ومن ثم «سارع عناصر أمن آخرون إلى المكان، حيث قام الثاني والثالث بتفجير نفسيهما واحداً تلو الآخر»، وفق عبد الرحمن الذي أوضح أن الاشتباكات استمرت ساعتين. وأكد التلفزيون الرسمي وقوع اشتباكات خلال الهجومين، بينما تحدث محافظ حمص طلال برازي لوكالة الأنباء الرسمية عن وقوع 32 قتيلاً و24 جريحاً. وأكد التلفزيون الرسمي مقتل عدد من الأشخاص، بينهم اللواء دعبول الذي يعد من المقربين من الأسد، ومن أبرز الشخصيات في أوساط المخابرات السورية.

وتشكل تحالف «تحرير الشام» في 28 يناير الماضي من جبهة «فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) و4 فصائل مقاتلة أخرى. وادرج تشكيل هذا التحالف في حينه في إطار الرد على موافقة فصائل معارضة على المشاركة في محادثات أستانا برعاية روسية وتركية، والتي هدفت إلى تثبيت وقف النار الذي أعلن في 30 ديسمبر الماضي. ولم تشمل الهدنة التنظيمات الإرهابية بما فيها «داعش» و«فتح الشام» التي توجد في مناطق عدة من سوريا، خاصة في إدلب. كذلك استبعدت الجبهة من مفاوضات جنيف التي تتواصل لليوم الثالث على التوالي بين وفود من المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة، دون أن تتمكن من تجاوز الجوانب الإجرائية للنفاذ إلى القضايا الجوهرية. ... المزيد
     
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا