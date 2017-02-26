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السفارة الفلسطينية في بيروت تنفي:

موكب عباس لم يتعرض للرصاص
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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

بيروت (وكالات)

نفت السفارة الفلسطينية في لبنان تعرض موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإطلاق رصاص امس، في العاصمة بيروت، التي غادرها بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام.

وتحدثت مواقع إلكترونية عن تعرض موكب عباس لإطلاق نار في بيروت، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في مخيم عيم الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا، جنوب البلاد.

إلا أن السفارة نفت هذه المزاعم «بشكل قاطع»، وأكدت أن عباس أصبح خارج الأراضي اللبنانية، وفِي طريقه إلى جنيف السويسرية، لإلقاء كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان.

وأصيب شخصان بجروح في تبادل لإطلاق النار أمس بين عناصر من حركة (فتح) وآخرين من مجموعات متشددة في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا الجنوبية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن الفصائل الفلسطينية تجري اتصالات في ما بينها لتهدئة الوضع في المخيم ومنع تفاقمه.

     
 

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