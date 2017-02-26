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عبد الرزاق: التعاون السعودي الماليزي ضد الإرهاب مبني على الأمن الشمولي للإسلام
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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

كوالالمبور (دب أ)

قال رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبد الرزاق إن التعاون الوثيق بين ماليزيا والسعودية في محاربة الإرهاب مبني على الإيمان القوي في التسامح والاعتدال والأمن الشمولي للإسلام.

وتعليقا على زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل السعودية لماليزيا اليوم الأحد، قال عبدالرزاق إن زيارة عاهل المملكة العربية السعودية الرسمية لماليزيا تعزز «العلاقة الأخوية الماليزية السعودية التي توثقت مبنية على أساس الثقة والاحترام المتبادل». وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الماليزية «برناما» أمس، أن هذه العلاقة ستكون مثالاً للعالم الإسلامي والدول الأخرى في العالم. وأوضح: «نحن فخورون بهذه العلاقة لأن ماليزيا والسعودية تتعاونان بشكل وثيق في الحفاظ على الوئام وتوفير القيادة للأمة الإسلامية». وأعرب عبدالرزاق عن سعادته إزاء اختيار الملك سلمان لماليزيا لتكون أول دولة إسلامية في هذه المنطقة يزورها، والأولى في جنوب شرق آسيا، خاصة منذ اعتلائه العرش في السعودية، حسب برناما.

ومن المقرر أن يبدأ الملك سلمان زيارة رسمية لماليزيا اليوم تستمر أربعة أيام تلبية لدعوة من الملك الماليزي السلطان محمد الخامس.

     
 

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