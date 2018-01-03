جعجع: نصر الله يتحدث ويتصرف وكأن لا وجود لدولة لبنانية

بيروت(وكالات)
قال سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية»، رداً على بعض ما قاله الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في مقابلته التلفزيونية مساء أمس الأول، إن الأخير يتكلم ويتصرف كأن لا وجود لدولة لبنانية، فهو يخطط، ومعروف مع من، ويفكر ويتصل وينظِّم ويتكلم في أمور استراتيجية عسكرية أمنية هي حصراً من صلاحيات الدولة اللبنانية. وأوضح «جعجع» في بيان أمس، إن «نصرالله يتصرف دائمًا وكأن لا شعب لبناني، ولا وطن اسمه لبنان، ولا دولة لبنانية»، قائلاً: «كنت أتمنى لو أنه كلف وزراء حزبه وحلفائه في الحكومة بطرح كل المواضيع التي طرحها في مقابلته على مجلس الوزراء لكى تشارك كل المكونات الحكومية في المناقشات وتتحمل مجتمعة المسؤولية أمام الله والتاريخ، ومن تمثِّل».
وأضاف أن الشرط الأول لنجاح أي عمل دفاعي أو هجومي هو الوحدة الوطنية، فيما «نصرالله» يتجاهل دائماً هذا العامل، ويتصرف نيابة عن شعب بأكمله من دون أن يكون هذا الشعب قد أعطاه وكالة، وبتعد فاضح على مؤسسات الشرعية اللبنانية. وأشار إلى أنه إذا كان من خطة استباقية للدفاع عن لبنان بوجه إسرائيل وغيرها، فالجيش اللبناني هو من يضعها، وهو الذي يوزع الأدوار وليس العكس، بمعنى ليس «حزب الله» من يضع الخطة ويوزع الأدوار وضمناً على الجيش اللبناني.
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