جعجع: نصر الله يتحدث ويتصرف وكأن لا وجود لدولة لبنانية

بيروت(وكالات)

قال سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية»، رداً على بعض ما قاله الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في مقابلته التلفزيونية مساء أمس الأول، إن الأخير يتكلم ويتصرف كأن لا وجود لدولة لبنانية، فهو يخطط، ومعروف مع من، ويفكر ويتصل وينظِّم ويتكلم في أمور استراتيجية عسكرية أمنية هي حصراً من صلاحيات الدولة اللبنانية. وأوضح «جعجع» في بيان أمس، إن «نصرالله يتصرف دائمًا وكأن لا شعب لبناني، ولا وطن اسمه لبنان، ولا دولة لبنانية»، قائلاً: «كنت أتمنى لو أنه كلف وزراء حزبه وحلفائه في الحكومة بطرح كل المواضيع التي طرحها في مقابلته على مجلس الوزراء لكى تشارك كل المكونات الحكومية في المناقشات وتتحمل مجتمعة المسؤولية أمام الله والتاريخ، ومن تمثِّل».

وأضاف أن الشرط الأول لنجاح أي عمل دفاعي أو هجومي هو الوحدة الوطنية، فيما «نصرالله» يتجاهل دائماً هذا العامل، ويتصرف نيابة عن شعب بأكمله من دون أن يكون هذا الشعب قد أعطاه وكالة، وبتعد فاضح على مؤسسات الشرعية اللبنانية. وأشار إلى أنه إذا كان من خطة استباقية للدفاع عن لبنان بوجه إسرائيل وغيرها، فالجيش اللبناني هو من يضعها، وهو الذي يوزع الأدوار وليس العكس، بمعنى ليس «حزب الله» من يضع الخطة ويوزع الأدوار وضمناً على الجيش اللبناني.

ولفت إلى إنها ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها «نصرالله» إلى استقدام مقاتلين غير لبنانيين إلى لبنان، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً من قبلنا ومن قبل أكثرية من الشعب اللبناني، وأتمنى أن تكون المرة الأخيرة التي يتطرق فيها إلى هذا الموضوع، لأن السيادة اللبنانية ليست ملكه وحده، بل هي ملك لكل ممثلي الشعب اللبناني. كما شدد «جعجع» على أن التخفي وراء القضية الفلسطينية لمصادرة أكبر وأوسع لصلاحيات الدولة اللبنانية واستباحة السيادة والأرض اللبنانية كما جرى مع زيارتي السيد الخزعلي والسيد «أبو العباس» هو أمر غير مقبول بتاتا، لأنه يضرب أسس وجود الدولة في لبنان، ولا مصلحة لأحد بخسارة الدولة اللبنانية.