يلدريم إلى بغداد اليوم

بغداد (وكالات)

يصل رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم، إلى بغداد، في أول زيارة رسمية لمسؤول تركي رفيع إلى العراق، بعد أزمة خانقة وصلت إلى حد التلويح بالحرب بين البلدين، على خلفية الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة القريب من الموصل.

وتأتي هذه الزيارة برغبة تركية خالصة، وذلك بعد أيام قليلة من اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عارضاً عليه كل إمكانات بلاده لدعم معركة تحرير الموصل.

وتعد رغبة التقارب هذه في إطار السياسة الجديدة للحكومة التركية، والتي ترى أن دعم حكومة العراق يمكن أن يساهم في تحقيق واقع أمني أفضل للمنطقة عموماً ولتركيا بشكل خاص.

وقال يلدريم في كلمة ألقاها أمام اجتماع للكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء الماضي: «إن تحقيق الأمن في تركيا لن يتحقق إن لم يكن هناك سلطات قوية في العراق وسوريا».