  • السبت 09 ربيع الآخر 1438هـ - 07 يناير 2017م

يلدريم إلى بغداد اليوم
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 07 يناير 2017

بغداد (وكالات)

يصل رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم، إلى بغداد، في أول زيارة رسمية لمسؤول تركي رفيع إلى العراق، بعد أزمة خانقة وصلت إلى حد التلويح بالحرب بين البلدين، على خلفية الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة القريب من الموصل.

وتأتي هذه الزيارة برغبة تركية خالصة، وذلك بعد أيام قليلة من اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عارضاً عليه كل إمكانات بلاده لدعم معركة تحرير الموصل.

وتعد رغبة التقارب هذه في إطار السياسة الجديدة للحكومة التركية، والتي ترى أن دعم حكومة العراق يمكن أن يساهم في تحقيق واقع أمني أفضل للمنطقة عموماً ولتركيا بشكل خاص.

وقال يلدريم في كلمة ألقاها أمام اجتماع للكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء الماضي: «إن تحقيق الأمن في تركيا لن يتحقق إن لم يكن هناك سلطات قوية في العراق وسوريا».

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا