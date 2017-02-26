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زار بغداد وأكد استعداد الرياض لدعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة

الجبير: السعودية على مسافة واحدة من المكونات العراقية
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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

سرمد الطويل (بغداد)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، أن المملكة العربية السعودية تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات العراقية، وتدعم وحدة واستقرار العراق.

ونقل بيان للخارجية العراقية عن الجبير تأكيده خلال اجتماعه مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في بغداد «أن الروابط التي تجمع المملكة مع العراق كثيرة جداً، وأن الزيارة تأتي لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح». ودعا الجبير إلى العمل على تبادل زيارات مسؤولي البلدين وتفعيل كل الملفات العالقة، كاشفاً عن رغبة حقيقية للعمل على فتح منفذ (جميمة) بين العراق والمملكة وبحث ملف فتح جسر جوي وتفعيل الطيران المدني بين البلدين.

من جانبه، أكد الجعفري حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع المملكة وتفعيل المصالح ومواجهة المخاطر المشتركة.

وقال الجعفري «علينا أن نحث الخطى ونستمر في الحوارات وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لبناء علاقات قوية تكون مرتكزا استراتيجيا لمعالجة التحديات التي تواجه المنطقة».

وكشف الجعفري عن تكليف وكيل وزارة الخارجية العراقية زيارة المملكة قريبا لمتابعة المسائل الفنية الخاصة بتفعيل المباحثات بين بغداد والرياض وعلى الصعد كافة، مشيرا إلى أن بلاده متمسكة بالعلاقات مع كل دول الجوار. ... المزيد
     
 

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