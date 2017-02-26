الإمارات تواصل دعم التنمية في أرخبيل سقطرى

عدن (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في دعم برامج التنمية الشاملة في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، ضمن المساعي لإعادة تطبيع الأوضاع، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها. وزار وفد إماراتي سقطرى لتقييم مستوى إنجاز عدد من المشاريع الحيوية التي يجري تنفيذها في قطاعات حيوية عدة، وكذا وضع خطط مستقبلية من أجل تعزيز جهود السلطة المحلية في تحسين وتطوير البنية التحتية مستقبلاً. واستمع الوفد أثناء لقائه عدداً من المسؤولين المحليين في المحافظة، إلى جملة من المقترحات والمشاريع التنموية التي تهدف إلى رفع معاناة المواطنين في سقطرى، خصوصاً في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والنظافة والاتصالات.

وأكد الوفد حرصه على تبني مشاريع تنموية قادمة من أجل الإسهام في إنعاش الحياة وإعادة الأمل للمواطنين في أرخبيل سقطرى، خصوصاً عقب الأضرار التي تعرض له أثناء إعصاري تشابالا ميغ المداريين أواخر 2015، مشيراً إلى أن القيادة الحكيمة في الإمارات أطلقت العام 2017 عاماً للخير وتنفيذ البرامج والمشاريع الإنسانية.

وثمنت السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مؤسساتها وهيئاتها الإنسانية الداعمة لعملية التنمية في مختلف القطاعات والخدمات الأساسية. وأضاف المحافظ سالم عبدالله السقطري أن الإمارات تبنت مشاريع استراتيجية وحيوية للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، موضحاً أن المؤسسات والهيئات الإماراتية كانت سباقة في تقديم الدعم والعون لأهالي سقطرى عقب الإعصارين المداريين اللذين ضربا سقطرى أواخر العام 2015 وتسببا في أضرار كبيرة في الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن هناك جملة من المشاريع الحيوية في قطاعات خدمية رئيسة، تتلقى دعماً غير محدود من أجل إنعاشها واستئناف أنشطتها بشكل ملائم بما يسهم في رفع معاناة المواطنين والحياة الاقتصادية والسياحية في محافظة سقطرى، لافتاً إلى أن الفترة القليلة القادمة ستشهد إعادة افتتاح مشاريع مهمة وحيوية، من بينها المرحلة الأولى من مدينة زايد السكنية التي تتضمن 120 وحدة سكنية والتي سيتم تسليمها للأهالي المتضررين من الكوارث الطبيعية، ناهيك عن مشروعي تأهيل مطار سقطرى الدولي، وتوسعة الميناء البحري واللذين سيسهمان في إنعاش الحياة بشكل متكامل، خصوصاً أن المحافظة تم تصنيفها عالمياً ضمن المواقع الطبيعية المهمة في العالم.