السفير اليمني: مبادرات الإمارات تصنع الفرق في جهود التنمية والإعمار

أبوظبي (وام)

التقى سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، في مقر الهيئة، سعادة فهد سعيد محمد المنهالي، سفير اليمن لدى الدولة، وذلك في إطار التشاور المستمر لتعزيز مجالات الاستجابة الإنسانية في اليمن. وأكد الدكتور المزروعي أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تضع الشعب اليمني وقضاياه الإنسانية في مقدمة أولوياتها، مترسمة في هذا الصدد خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي لم يدخر وسعاً في سبيل الوقوف بجانب الأشقاء في اليمن في كل الأحوال والظروف. وقال إن جهود الإمارات في اليمن تتعزز حالياً بفضل مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس هيئة الهلال الأحمر.

وأضاف أن الدولة تمضي قدماً في تنفيذ مبادراتها التنموية والإنسانية لتخفيف المعاناة على الساحة اليمنية، مؤكداً أن الإمارات وقيادتها الرشيدة آلت على نفسها الوقوف بقوة في وجه التحديات التي تجابه الأشقاء في اليمن، وتعزيز مجالات التضامن الإنساني معهم في مختلف مجالات الحياة الضرورية، ودعم مجالات الاستجابة الإنسانية، انطلاقاً من اهتمامها بالأوضاع الإنسانية السائدة هناك، وحرصها الشديد على تحسينها، والحد من تداعياتها وتأثيرها المباشر على حياة المدنيين والفئات الأشد احتياجاً.

وجدد الدكتور المزروعي التزام الإمارات، قيادة وشعباً، بنهجها التضامني مع أوضاع الأشقاء اليمنيين، تقديراً للمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقها، وتحقيقاً لتطلعاتها في تجاوز ظروف المحنة الراهنة. واطلع السفير اليمني، خلال اللقاء، على خطط الهلال الأحمر المستقبلية وبرامجها الموجهة للساحة اليمنية خلال العام الجاري، ووقف على سير عملياتها الإغاثية ومشاريعها التنموية في عدد من المجالات الحيوية كالصحة والتعليم وخدمات المياه والكهرباء وتأهيل البنيات الأساسية للمرافق المتضررة من الأحداث الجارية هناك، إضافة إلى جهود الهيئة المستمرة في توفير الاحتياجات الأساسية للمتأثرين، والمساهمة في سد الفجوة الغذائية التي تشهدها عدد من المحافظات نتيجة الحصار الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية.

وأكد السفير اليمني أن مبادرات الإمارات الحالية في اليمن، تصنع الفرق في جهود التنمية والإعمار في اليمن، وتسرع من وتيرة تحسين الأوضاع الإنسانية على الأرض، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة، والتي شهدت تردياً في جميع المجالات بسبب الحصار المفروض عليها. وأشاد المنهالي بالجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على الساحة اليمنية.

وقال إن استجابة الهيئة للأوضاع الإنسانية الحالية في اليمن، فاقت كل التوقعات، وتعتبر فاعلة ومؤثرة بكل المقاييس في إعادة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.

وأكد أن مبادرات الهيئة في هذا الصدد تناولت قضايا رئيسة تحتاجها الساحة اليمنية في الوقت الراهن، خاصة في المجالات الإغاثية والصحية والتعليمية والخدمية الأخرى. وقال إن تحركات الهيئة الميدانية ووجودها اليومي وسط المتأثرين من الأحداث، وبالذات في المحافظات اليمنية الأكثر تأثراً، ومواكبتها لتطورات الأوضاع، جعلها تحتل مكانة متقدمة بين المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن حالياً. حضر اللقاء من جانب الهلال الأحمر، فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للمساعدات الدولية، وسعيد المزروعي مدير إدارة المساعدات الدولية، ومحمد سالم الجنيبي مدير الإغاثة، وحمد بطي الشامسي مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.