تيلرسون.. وجهود منع التسريبات

جوش روجين *

أعدّ المكتب القانوني التابع لوزارة الخارجية الأميركية مؤخراً مذكرة مهمة تقع في أربع صفحات موجهة لوزير الخارجية «ريكس تيلرسون» تحذره من الأخطار الجسيمة التي يمكن أن تترتب على تسريب الوثائق الخاصة بالوزارة من طرف موظفيها. وكان من العجيب أن يتسرب مضمون هذه المذكرة ذاتها ويقع بين يدي أنا شخصياً. وهذا هو المؤشر الأحدث الذي يدلّ على أن العلاقة القائمة بين الموظفين السياسيين في إدارة ترامب من جهة، والقوة الاحترافية العاملة في وزارة الخارجية من جهة ثانية، هي من نوع علاقة العمل التي يمارسها المبتدئون.

وهذه المذكرة المؤرخة في 20 فبراير والتي أعدها المستشار القانوني النشيط في وزارة الخارجية «ريتشارد فيسيك» بحيث يتم توجيهها للوزير «تيلرسون»، حملت رأس العنوان المختصر بالإنجليزية: SBU الذي يعني أن الوثيقة حساسة ولكنها غير مؤرشفة، ثم العنوان الذي يتألف من الكلمات الثلاث: (حماية المعلومات السرّية). ونتوقف عند الرمز المختصر SBU لنشير إلى أنه عادة ما يستخدم في البريد الدبلوماسي ليشير إلى أن الوثائق المعنية ليست ذات طابع سرّي من الناحية التقنية، ولكن لا يجوز تداولها أو نشرها. وتفتتح المذكرة موضوعها بهذه العبارة الرمزية وتبدأ بعرض توضيح مفصل حول: كيف ومتى يتحتم على تيلرسون التكتم وحماية أنواع محددة من المعلومات عن الانكشاف على الرأي العام.

إلا أن المشكلة تكمن في أن المذكرة تتضمن إشارة صريحة بأنه لا يجوز الكشف عن مضمون معلوماتها الحساسة، ولا تسريبها. ووردت فيها الفقرة التالية: «وعندما يتم تسريب مثل هذه المعلومات، فإن ذلك يحدّ من رغبة المسؤولين الحكوميين الكبار بتوجيه النصائح المهمة لمن هم بحاجة إليها، وبما يسبب الضرر لنظام صنع القرار السياسي وسمعة المؤسسة المسؤولة عن التسريب».

وقال لي الناطق باسم وزارة الخارجية «مارك تونر» إن الوزارة، وكجزء من سياستها، لن تناقش محتويات أي مذكرة داخلية ما لم تكن معدّة للنشر، إلا أنه كرر التحذيرات الواردة في المذكرة والمتعلقة بأخطار تسريب محتوياتها. وأضاف تونر قوله: «ويكون من الأمور الأساسية أن يعمل الموظفون على حماية المعلومات المصنفة والحساسة من الكشف غير المرخّص به. وهذا أحد الشروط الأساسية التي يجب أن يتقيد بها الموظفون الجدد عندما يلتحقون بالوظائف والخدمات الفيدرالية، وهو أيضاً شرط أساسي من شروط الاستخدام ما دام عدم التكتم على المعلومات الحساسة يعرّض مرتكبه للحرمان من الحصول على التصريح الأمني».

ويرى العديد من المعلقين أن خبراء وموظفي وزارة الخارجية غالباً ما يبقون بعيدين عن عقدة الاتصال بمكتب الوزير، وبما يؤدي إلى نقص في وضوح السياسات المتبعة في الكثير من الحالات. وحول هذه النقطة بالذات يتحدث أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية حيث يقول: «هناك كثير من الأمور التي لا يتم تداولها ضمن المبنى، وهذا بحد ذاته يمثل مشكلة كبرى يتوزع ضررها على الجميع، وغالباً ما نشعر أن الموظفين يسألوننا: ما الذي يفترض فينا البوح به؟ ولا يكون في وسعنا إجابتهم عن هذا السؤال».