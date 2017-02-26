«أبوظبي للسياحة والثقافة» تشارك في «إسطنبول للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في الدورة الـ 35 لمعرض إسطنبول الدولي للكتاب، والذي يقام في مركز إسطنبول للمؤتمرات والمعارض من 24 فبراير - 5 مارس 2017. وتأتي هذه المشاركة في سياق الحملة التسويقية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2017، بهدف جذب ناشرين جدد وتعزيز التواصل مع المختصين في مجال النشر والكتب، حيث سيقوم وفد الهيئة بإلقاء الضوء على معرض أبوظبي الدولي للكتاب أمام الناشرين الأتراك، كونه منصة عالمية لإطلاق المبادرات المبتكرة لدعم ثقافة القراءة وطرح آخر ما توصلت إليه صناعة النشر في العالم.

ومن المتوقع أن يجذب معرض إسطنبول الدولي للكتاب هذا العام أكثر من 400 ألف زائر، علاوة على 250 ناشراً من تركيا وأنحاء العالم العربي كافة. وفي هذا السياق، أعرب ناشرون أتراك عن اهتمامهم بالتسجيل في الدورة القادمة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ويرجع هذا الاهتمام للصيت الذي حققه المعرض في المحافل الدولية، كونه واحداً من أبرز المنصات التي يلتقي فيها صناع الكتاب من كافة أنحاء العالم.