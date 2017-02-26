«رسول السماحة والسلام» في الحفل الختامي لجائزة البردة على المسرح الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة استعداداتها لتنظيم حفل تكريم الفائزين بجائزة البردة العالمية في دورتها الرابعة عشرة، والذي ينطلق مساء بعد غد على المسرح الوطني في أبوظبي، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة.

ويتضمن برنامج الحفل أوبريت «رسول السماحة والسلام» أداء محمد عبده، ومن أشعار كعب بن زهير، والصحابي حسان بن ثابت، وصاحب البردة الإمام البوصيري، وأمير الشعراء أحمد شوقي، ويشارك بالأوبريت كل من: الفنان إبراهيم سالم والإعلامي أيوب يوسف، والتي تم إعدادها لتقدم صورة متكاملة عن سماحة وإنسانية رسول الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم)، كما يتضمن الحفل رؤية تراثية للاحتفاء بالقيم الدينية الأصيلة من خلال فرقة (المالد) إضافة إلى الإنشاد الديني، على أن يعقبها قيام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بتكريم الفائزين بجائزة البردة العالمية في مجالات الشعر الفصيح والنبطي، والخط العربي والزخرفة الإسلامية، والحروفية الذين حضروا من 11 دولة عربية وإسلامية.

وأكدت عفراء الصابري وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة أن الوزارة تركز دائما على أن يأتي حفل ختام جائزة البردة العالمية متكاملا مع أهدافها السامية، في إعلاء قيم حضاراتنا وتراثنا الإسلامي الأصيل وهويتنا العربية، من خلال إبراز صفات رسول الإنسانية (صلى الله عليه وسلم) وسيرته العطرة، ليكون بمثابة رسالة إلى الأجيال الناشئة تحفزها على إدراك رسالة الإسلام السامية، وتسليط الضوء على القيم الحضارية للإسلام، ومن هنا حرصت الوزارة على تقديم «أوبريت رسول السماحة والسلام» الذي يؤديه النجم محمد عبده، وتعبر كلماته عن رصد الصحابة والتابعين والمعاصرين لإنسانية وسماحة الرسول الكريم ودعوته الدائمة للمحبة والسلام والتي هي من أسس عقيدتنا الإسلامية. كما يأتي تكريم الفائزين تعزيزاً لروح التنافس بين المشاركين، وتشجيعاً على المبادرة والابتكار في بذل المزيد من الجهد لتقديم أعمال متميزة تستحق الجائزة العالمية، مؤكدة أن تكريم المتميزين والمبدعين من الشعراء والخطاطين والتشكيليين من أنحاء العالم الإسلامي يبرز الوجه الحضاري للإمارات وحرصها على تأكيد القيم الإسلامية السامية.

وأضافت الصابري أن الوزارة ستنظم على هامش الاحتفالية معرضاً فنياً بالمسرح الوطني بأبوظبي يضم أهم الأعمال الفائزة بجائزة البردة في الدورات السابقة، والتي تحتوي على مجموعة نادرة من أجمل وأندر اللوحات في الخط العربي والحروفية والزخرفة التي أبدعها الخطاطون والمزخرفون العالميون الفائزون بالجائزة.

وأوضحت الصابري أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة تركز دائماً على أن يبرز الحفل الختامي لجائزة البردة الوجه الحضاري للإمارات، وأن يقدم رسالة السماحة والمحبة والسلام من خلال استعراض سيرة وخصال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو المثال والقدوة لكل مسلم، بل لكل إنسان على هذا الكوكب، بحيث يعبر الحفل عن هويتنا العربية وقيمنا الإسلامية وإسهامهما في الحضارة الإنسانية.

ودعت الصابري كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب وطلاب المدارس والجامعات والأسر الإماراتية والمقيمين على أرض الإمارات لحضور الحفل والاستمتاع بأداء محمد عبده والإنشاد الديني، والأداء التراثي الإماراتي، مؤكدة حرص الوزارة على أن تصل رسالة جائزة البردة العالمية إلى أكبر قطاع ممكن من المجتمع الإماراتي، وأن الجائزة منذ أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة قبل 14 عاماً، في 1425 هـ /‏‏‏ 2004م، تسعى دائما لتقديم الجديد كل عام سواء في طبيعة مسابقاتها أو في احتفالاتها السنوية.

ومن جانبه عبر النجم السعودي محمد عبده عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الكبرى التي ترصد قيماً سامية من سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تركز على الجوانب الإنسانية لتكون النموذج أمام الأجيال، مؤكداً أن أوبريت «رسول السماحة والسلام» يجمع لأول مرة أشعار الصحابي الجليل كعب بن زهير والصحابي الجليل حسان بن ثابت والإمام البوصيري، وأحمد شوقي في عمل واحد، ليقدم صورة متكاملة عن صفات رسول الله، مشيداً بدور وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في القيام بهذا الدور الكبير في إعلاء القيم العربية والإسلامية.

ومن جهته، أكد الفنان إبراهيم سالم الذي يشارك في اوبريت رسول السماحة والسلام أن العمل تم إعداده بشكل متميز ليتناسب مع طبيعة الاحتفالية التي تجمع بين الأخلاق والقيم الدينية وأيضاً المنطلقات الثقافية، معبراً عن سعادته بهذه المشاركة التي تركزت على إلقاء عدد من الأبيات الشعرية بمشاركة الإعلامي أيوب يوسف لتتكامل مع أداء الفنان محمد عبده، متمنياً أن يحقق الأوبريت رسالته بالوصول إلى الجمهور بعد غد.