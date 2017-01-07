العبادي: معركتنا ضد الإرهاب في شوطها الأخير

بغداد (وكالات)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، إن بلاده تخوض حالياً شوطها الأخير في الحرب ضد الإرهاب وتحرير محافظة نينوى من قبضة تنظيم «داعش».

وأضاف في بيان بمناسبة الذكرى الـ 96 لتأسيس الجيش العراقي، أن «القوات العراقية استعادت ثلثي محافظة نينوى، إذ تتواجد حاليا في الموصل لتطهرها بالكامل».

ولفت العبادي إلى أن حكومته بذلت جهوداً كبيرة لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أساس مهني، إذ حقق الجيش العراقي مكاسب متتالية من خلال تطهير المدن والقرى من «داعش». وأكد أن الجيش العراقي يتمتع اليوم بخبرة قتالية عالية اكتسبها من الحرب ضد الإرهاب التي خاضها في ظروف معقدة.

هذا وأحيا الجيش العراقي أمس ذكرى تأسيسه الـ 96 بمشاركة الرئيس فؤاد معصوم إلى جانب كبار قادة الجيش في مراسيم إحياء الذكرى في حفل أقيم عند نصب الجندي المجهول في بغداد وسط إجراءات وتدابير أمنية مشددة. ووضع معصوم، إكليلاً من الزهور على نصب الجندي المجهول المطل على ساحة الاحتفالات الكبرى وسط بغداد.

ودعا الرئيس العراقي إلى توفير الدعم اللازم لتطوير قدرات الجيش تسليحاً وتدريباً، مؤكدا ضرورة بناء جيش عراقي دفاعي وطني ومهني قوي يكون في خدمة الشعب بكل مكوناته.

بدوره، قال نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، إن الجيش «لم يكن لفئة أو حزب أو طائفة أو دين، بل هو للعراقيين جميعاً يحمل أهدافهم ويحمي تطلعاتهم ووحدتهم غير القابلة للانفصام برغم كل ما تعرض له وما واجهه بقي وفياً لمبادئه».