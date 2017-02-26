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ميريل ستريب تقدم حفل جوائز الأوسكار اليوم
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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

لوس أنجلوس (وكالات)

أضيفت النجمة الأميركية ميريل ستريب إلى قائمة مقدمي حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام في لوس أنجلوس مساء اليوم.

وذكرت أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأميركية على موقعها الإلكتروني مساء أمس الأول أسماء كوكبة من نجوم هوليوود ستشارك في تقديم الحفل، من بينهم جينيفر إنيستون ووارن بيتي ومات ديمون ومايكل جي فوكس وسلمى حايك علاوة على ستريب. يذكر أن ستريب 67 عاماً مرشحة للمرة الـ20، رقم قياسي، لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «فلورنسا فوستر جنكينز».

وولدت ميريل عام 1949 وتصنف واحدة من أفضل الممثلات على قيد الحياة حالياً، وتعرف بتميزها في إتقان جميع اللهجات، وهي تقول إن ذلك بفضل مساعدة مدربي اللغات الذين تتعامل معهم.

إتقان ميريل العديد من الأدوار جعلها تستحق لقب الأسطورة الحية، وفيلمها المرشح للأوسكار يستند إلى قصة حقيقية لسيدة ثرية من نيويورك كانت تقدم مع زوجها عروضاً مسرحية لسنوات، لديها أحلام وطموحات كبيرة للعمل كمغنية أوبرا، على الرغم من رداءة صوتها وضعف إمكانياتها الفنية، مما أهلها بقوة ﻷن يعتبرها الكثيرون أسوأ مغنية أوبرالية عرفها التاريخ.

والفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ ستيفن فريرز، وﺗﺄﻟﻴﻒ نيكولاس مارتن.

     
 

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