القوات العراقية تتقدم في المحور الشمالي والشرقي للموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

حققت القوات العراقية تقدما واسعا في الأحياء الشرقية لمدينة الموصل، وفي محافظة الأنبار بعد سيطرتها على عدد من الأحياء والقرى، في حين شن تنظيم «داعش» الإرهابي هجوما على مواقع للجيش العراقي قرب تكريت ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

وأعلن قائد العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، تقدم القطعات العسكرية الثانية منذ فجر أمس، في عملية كبيرة متقدمة ضمن المحورين الشمالي والشرقي لمدينة الموصل.

وقال اللواء الركن معن السعدي إن «قطعاتنا العسكرية الثانية اقتحمت أحياء كبيرة ضمن المحور الشرقي، منها الرفاق والكفاءات الأولى والثانية بعد تحرير منطقة المثنى الأولى والثانية أكبر أحياء المحور الشرقي بالموصل». وأضاف السعدي أن «قواتنا قتلت العشرات من داعش بينهم 6 انتحاريين وتفجير 4 عجلات مفخخة». وتابع أن «قواتنا العسكرية نفذت هجمات أخرى ضمن المحور الشمالي وفرضت سيطرتها على مجمعات سكنية في الحدباء والبلديات وساحة الاحتفالات وشقق الأساتذة شمالي الموصل». وأشار إلى أن «أغلب عناصر داعش هربوا إلى مناطق مشارف المحور الشمالي باتجاه نهر دجلة».

بدوره، قال متحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي أمس، إن قواته حققت تقدما أمام مقاتلي تنظيم «داعش» شرق الموصل، في أول حملة ليلية تنفذها بالمدينة.