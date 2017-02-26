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نهيان بن مبارك توج الفائزات وفاطمة بنت هزاع تشهد المنافسات

ماريا فيكتوري بطلة الجائزة الكبرى لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز
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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية‪ ‬سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات» اختتمت مساء أمس، بنادي أبوظبي للفروسية منافسات النسخة الرابعة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز.

توج الفائزات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وجاءت منافسات اليوم الختامي بحضور الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتوجت ماريا فيكتوريا من بورتو ريكو بلقب السيدات لقفز الحواجز بارتفاع 1.45 متر، بعد أن جاءت أولى في ترتيب الفارسات عقب نهاية الجولة النهائية الثانية بزمن 36:43 ثانية، وحلت ثانية الإيطالية نومي تيجولي ثانية بزمن 37:87 ثانية، أما المركز الثالث، فكان من نصيب الفارسة الإماراتية نادية تريم التي صعدت للتصفيات النهائية في المركز السادس، ثم جاءت ثالثة في الترتيب النهائي بزمن قدره 45:40 ثانية.

حضر تتويج الفائزات أمس، نورة السويدي مدير عام الاتحاد النسائي العام، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة الأكاديمية، وناعمة المنصوري عضو مجلس إدارة الأكاديمية، وفاضل المنصوري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعدنان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية.

‬وضمت البطولة هذا العام 6 فئات مختلفة، تنافس فيها أبرز الفرسان والفارسات من الدولة ومن جميع أنحاء العالم، معززين بذلك مكانة مدينة أبوظبي على خريطة بطولات قفز الحواجز العالمية.‬ ... المزيد
     
 

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