منتخبنا يخسر أمام عمان في دولية دبي الشاطئية لليد

رضا سليم (دبي)
خسر منتخبنا الوطني مباراته الثانية في بطولة دبي الدولية لكرة اليد الشاطئية، المقامة حالياً بشاطئ كيتي بيتش بالجميرا، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 4 منتخبات.
جاءت الخسارة الثانية لمنتخبنا أمام منتخب عمان بنتيجة 2-0، فيما نجح منتخب باكستان، في تحقيق فوز سهل، على منتخب الهند 2-0، بعدما تفوق في الشوط الأول بنتيجة 20-7، وحال تفوق باكستان وحارسه الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة، دون أن يسجل الهند أية أهداف حتى قبل 3 دقائق من نهاية المباراة، عندما وصلت النتيجة إلى 20-0، وأنهى باكستان الشوط الثاني لمصلحته 27-3، ليفوز بمجموع الشوطين 2-0، أدار اللقاء طاقمنا القاري إسماعيل سالم وفاضل غلوم والمراقب محمد نادر.
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مواجهة منتخبنا وعمان، جاءت قوية وقدم لاعبونا أداءً بشكل أفضل من الجولة الأولى، رغم أنه خسر 0-2، في مجموع الشوطين إلا أن المستوى الذي ظهر به كان أفضل، وهو ما يؤكد أنه استفاد من الجولة الأولى أمام باكستان أحد أقوى فرق البطولة والمرشح للفوز باللقب.
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اختلف الشوط الثاني في بدايته ووصلت النتيجة إلى 3-3، ثم 5-3 لعمان، وظل متقدماً إلى أن وصلت النتيجة إلى 9-6، وبعدها يرتكب لاعبونا عدة أخطاء وتسببت في استبعاد يوسف بلال وفاضل عباس ولعب منتخبنا بلاعبين فقط، لينهي الشوط 15-6 ويفوز بمجموع الشوطين 2-0، وحصل العماني هشام الوهيبي على لقب أفضل لاعب في المباراة.
وأدار اللقاء الطاقم القطري خالد الهيل، وعلي اليزيدي والمراقب أحمد حسن وعلى الطاولة تبادل في المباراتين كل من عبدالله خميس وعلي جعفر وعادل غلوم وحسين السيد.
وأكد عمرو سعيد مدرب منتخبنا أن المستوى تحسن كثيراً عن الجولة الأولى، ولا ننسى أن أول مباراة في بداية مسيرة المنتخب ولم يسبق له أن شارك في بطولات أو لعب مباريات مع منتخبات بهذا الحجم، وقد نحقق مستوى أفضل في المباراة الأخيرة أمام الهند.