منتخبنا يخسر أمام عمان في دولية دبي الشاطئية لليد

رضا سليم (دبي)

خسر منتخبنا الوطني مباراته الثانية في بطولة دبي الدولية لكرة اليد الشاطئية، المقامة حالياً بشاطئ كيتي بيتش بالجميرا، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 4 منتخبات.

جاءت الخسارة الثانية لمنتخبنا أمام منتخب عمان بنتيجة 2-0، فيما نجح منتخب باكستان، في تحقيق فوز سهل، على منتخب الهند 2-0، بعدما تفوق في الشوط الأول بنتيجة 20-7، وحال تفوق باكستان وحارسه الذي حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة، دون أن يسجل الهند أية أهداف حتى قبل 3 دقائق من نهاية المباراة، عندما وصلت النتيجة إلى 20-0، وأنهى باكستان الشوط الثاني لمصلحته 27-3، ليفوز بمجموع الشوطين 2-0، أدار اللقاء طاقمنا القاري إسماعيل سالم وفاضل غلوم والمراقب محمد نادر.

ويلتقي في الجولة الأخيرة، منتخبنا الوطني مع الهند فيما يلتقي عمان مع باكستان، والمباراة الأخيرة بمثابة نهائي للبطولة خاصة أن كليهما فاز بمباراتين والفائز منهما يحصل على اللقب، بينما يلعب منتخبنا مع الهند على المركزين الثالث والرابع في الترتيب العام للبطولة، وعقب الختام تقوم اللجنة المنظمة برئاسة محمد شريف بإقامة حفل ختام البطولة، وتوزيع الجوائز على الفرق حيث يحصل البطل على الكأس والميداليات الذهبية والوصيف على الميداليات الفضية، فيما يحصل الفريقان الثالث والرابع على الميداليات البرونزية.

مواجهة منتخبنا وعمان، جاءت قوية وقدم لاعبونا أداءً بشكل أفضل من الجولة الأولى، رغم أنه خسر 0-2، في مجموع الشوطين إلا أن المستوى الذي ظهر به كان أفضل، وهو ما يؤكد أنه استفاد من الجولة الأولى أمام باكستان أحد أقوى فرق البطولة والمرشح للفوز باللقب.

بدأت المباراة بتقدم عمان 8-0 قبل أن يدشن عبدالله طرار أول أهداف منتخبنا ومن بعده عيسى البناي الذي قدم مستوى متميزاً، ورغم تسجيل منتخبنا 9 أهداف عن طريق عيسى وطرار ويوسف بلال وعبدالله الصفار إلا أن عمان صاحب الخبرة الكبيرة نجح في أن يواصل تقدمه ورفع النتيجة إلى 16-9، وأنهى الشوط 18-13.

اختلف الشوط الثاني في بدايته ووصلت النتيجة إلى 3-3، ثم 5-3 لعمان، وظل متقدماً إلى أن وصلت النتيجة إلى 9-6، وبعدها يرتكب لاعبونا عدة أخطاء وتسببت في استبعاد يوسف بلال وفاضل عباس ولعب منتخبنا بلاعبين فقط، لينهي الشوط 15-6 ويفوز بمجموع الشوطين 2-0، وحصل العماني هشام الوهيبي على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وأدار اللقاء الطاقم القطري خالد الهيل، وعلي اليزيدي والمراقب أحمد حسن وعلى الطاولة تبادل في المباراتين كل من عبدالله خميس وعلي جعفر وعادل غلوم وحسين السيد.

وأكد عمرو سعيد مدرب منتخبنا أن المستوى تحسن كثيراً عن الجولة الأولى، ولا ننسى أن أول مباراة في بداية مسيرة المنتخب ولم يسبق له أن شارك في بطولات أو لعب مباريات مع منتخبات بهذا الحجم، وقد نحقق مستوى أفضل في المباراة الأخيرة أمام الهند.