194 لاعباً ولاعبة في «دولية فزاع» لرفعات القوة

دبي (الاتحاد)

أكملت اللجنة المنظمة كل استعداداتها لافتتاح النسخة الثامنة لبطولة فزاع الدولية الثامنة لرفعات القوة، ضمن جولات كأس العالم «دبي 2017»، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، واعتمدت اللجنة برنامج المسابقات الذي يضم 40 ساعة حافلة من المنافسات لمدة 5 أيام، وتنطلق غداً وتستمر حتى الجمعة المقبل بتنظيم وإشراف نادي دبي للمعاقين الذي يستضيف المنافسات بمشاركة 194 لاعباً ولاعبة يمثلون 33 دولة.

وحددت اللجنة المنظمة البرنامج الذي ينطلق يومياً قبل ساعتين من بداية المسابقات للقيام بعملية احتساب الأوزان والتأكد من تصنيف الرياضيين المشاركين، على أن تبدأ المنافسات يومياً من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، بمعدل 8 ساعات يومياً، وبمجموع 40 ساعة يتم فيها تقديم أقوى العروض من أفضل رياضي رفعات القوة حول العالم، ويتخلل هذه المسابقات مراسم تتويج الفائزين بكل وزن.

كما حددت برنامج المسابقات لمدة خمسة أيام، حيث يشتمل اليوم الأول غداً على مسابقة الرجال وزن 49 كجم بمجموعتين، ثم السيدات وزني 41 و45 كجم، ثم الرجال وزن 54 كجم، وأخيراً السيدات 50 كجم.

وأكد ماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع الدولية لذوي الإعاقة أن الإقبال على الحضور في هذه التظاهرة كان كبيراً من الدول، وهو ما جعلنا نضع برنامجاً يمتد خمسة أيام نظراً لعدد المشاركين والفئات التي تضمها البطولة التي باتت محطة أساسية لرياضة رفعات القوة، بما يجعلنا نترقب في كل وزن مشاركة بطل إقليمي أو آسيوي أو عالمي، وننتظر تحطم أرقام جديدة في النسخة الثامنة.