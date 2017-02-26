مجاهد آدم يحلّق بلقب الرجال وندى ممدوح تتصدر السيدات

أمين الدوبلي (أبوظبي)

ضربت جمعية الإمارات للقوس والسهم عدة عصافير بحجر واحد مساء أمس الأول عندما أقامت منافسات اليوم الختامي لكأس الإمارات 2016، في نفس اليوم وبنفس المكان الذي انطلقت فيه منافسات الجولة الأولى من منافسات كأس الإمارات لموسم 2017، وكان نادي ضباط القوات المسلحة هو المنصة التي انطلقت عليها تلك المنافسات اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، وحتى السادسة مساء بمشاركة ما يزيد على 100 لاعب ولاعبة.

واطمأن مسؤولو الجمعية أمس الأول على حاضر ومستقبل لعبة القوس والسهم، في ظل الإقبال الكبير على المشاركة من مختلف الأجيال البنين والبنات وعلى قدرتهم على التنظيم بعد اعتمادهم لاستضافة بطولة عربية في الفترة المقبلة، في إطار سعيهم لنشر اللعبة وتطويرها والنهوض بها، كما كانت بطولة الأمس منصة لاكتشاف الكثير من الوجوه الصاعدة.

في منافسات الجولة الختامية لبطولة كأس الإمارات 2016 بجولتها السادسة والأخيرة لفئة القوس الأوليمبي للرجال توج مجاهد من نادي المدام بالمركز الأول، وجاء سولمان توماس في المركز الثاني، وتلاه محمد راشد البلوشي ثالثا، وفي منافسات القوس المركب توج عمرو غانم بالمركز الأول، وتلاه سامي عوض وصيفا، وأحمد العويس ثالثا حيث فاز بالبرونزية.

وفي منافسات الناشئات توجت علياء أحمد بالمركز الأول، وأحرزت غالية بدر المركز الثاني، وجاءت خديجة بدر في المركز الثالث، وفي منافسات الناشئين حلق صقر عتيق بالمركز الأول، وتلاه شقيقه علي عتيق في المركز الثاني، وأحمد الكتبي في المركز الثالث. وفي منافسات أصحاب التحدي من ذوي الاحتياجات الخاصة حلق رضا جلال بالمركز الأول، وحلت وصيفة إنصاف النعيمي، وجاء جاسم رمضان في المركز الثالث، وفي منافسات القوس الأوليمبي للسيدات توجت ندى ممدوح دياب بالمركز الأول، وجاءت ميثاء السويدي في المركز الثاني، وفاليري سيرتين في المركز الثالث.

وعن منافسات الجولة الأولى من النسخة الجديدة 2017، فاز عبيد حسين بالمركز الأول لفئة القوس الأوليمبي للرجال، وتلاه محمد راشد البلوشي وصيفا، ومجاهد آدم ثالثا. وبالنسبة للسيدات في فئة القوس الأوليمبي توجت ندى ممدوح بالمركز الأول وحلقت بالصدارة، وجاءت ميثاء السويدي في المركز الثاني، وفاليري سيرتين في المركز الثالث، حيث جرت تبادل الكراسي الموسيقية في الجولتين بين نفس المصنفات والمصنفين نظرا لتقارب المستوى الفني وقوة المنافسة.

وفي منافسات الناشئات بنات للجولة الأولى 2017، فازت غالية البلوشي بالمركز الأول، وحلت علياء أحمد وصيفة، وأحرزت ميثاء النيادي المركز الثاني، وبالنسبة للناشئين توج أحمد راشد الكعبي بالمركز الأول، وتلاه سعود محمد راشد في المركز الثاني، ثم حمدان المنصوري ثالثا، وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حافظ رضا جلال على صدارته في المركز الأول، وتلاه شفيق أحمد ثانيا، وجاسم رمضان ثالثا.

أقيمت مراسم التتويج أمس بحضور فيصل عيسى القاسم أمين عام جمعية القوس والسهم، والرائد جمال الشحي رئيس اللجنة المالية، ودرويش البشري عضو الجمعية رئيس لجنة التسويق، حيث تقلد الأبطال وأصحاب المراكز الأولى الميداليات والكؤوس، وجرى أيضا تكريم الشركات الراعية، وكل من أسهم في إنجاح نسخة 2016، كما جرى أيضا تكريم أصحاب المراكز الأولى في الجولة الأولى من نسخة 2017.