المسماري يحرز برونزية 62 كجم

فيصل النقبي (الفجيرة)

أسفرت نتائج اليوم الثاني من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو المقامة حالياً في الفجيرة عن فوز الروسي ديمتري بالميدالية الذهبية لوزن 62 كجم تلاه الكازاخي ناباييف ونال الفضية ثم لاعب الفجيرة حسن المسماري ونال البرونزية، وفي وزن 68 كجم فاز السعودي عبد الله مصطفى القرني بالميدالية الذهبية، ونال الفضية الأوكراني كوزيف، وجاء ثالثاً ونال البرونزية التركماني سيردار.

ولدى السيدات فازت بوزن 55 كجم الأردنية راما أبو الروب ونالت لاعبة عجمان ريم مصطفى الميدالية الفضية، وفي وزن 63 كجم فازت الأردنية سهام المحمود بالذهبية أيضاً، بينما فازت القطرية ميار مختار بذهبية 68 كجم.

من جانب آخر، زار رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الكوري الدكتور تشو مجمع زايد الرياضي في مدينة الفجيرة صباح أمس رفقة أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو رئيس اللجنة المنظمة. وأكد رئيس الاتحاد الدولي أن إمارة الفجيرة تملك الإمكانات الفنية والبنى التحتية الكاملة لاستضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم أو إحدى بطولات الجائزة الكبرى الثلاث التي تقام سنوياً في العالم ووعد بدراسة ملف إحالة إحدى البطولات الكبرى لتنظم في الفجيرة إضافة إلى بطولة الفجيرة في العام القادم.