وضع طبي بائس في إدلب

جنيف (وكالات)
قالت منظمة «أطباء بلا حدود» أمس، إن معاينة ميدانية قامت بها في 9 قرى وبلدات بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، «كشفت عن افتقار واضح للخدمات الطبية» فيها. وأضافت المنظمة في بيان من مقرها بمدينة جنيف أن الأمراض الأكثر شيوعاً في المناطق التي تفقدتها، هي أمراض الجهاز التنفسي والتهابات المعدة وآلام العضلات والعظام.
وأشارت «أطباء بلا حدود» إلى أنها تمكنت من توزيع مساعدات على بعض النازحين من شرق حلب الذين يعيشون في محافظة إدلب إلى جانب توزيع شحنات من المعدات الطبية والأدوية لدعم عيادة متنقلة ومولد كهرباء وإمدادات لنقل الدم لدعم وحدة معنية برعاية الأمومة والطفولة.
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