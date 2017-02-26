أبطال «الصدمة والصدفة» يستعرضون تجاربهم اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

وصلت أمس إلى أبوظبي الرباعة المصرية سارة سمير الحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو، كما وصل أيضاً السباح السوداني عبدالعزيز الفاتح بدعوة من مجلس أبوظبي الرياضي لتكريمهما مع البطل الأردني أحمد أبو غوش على هامش طواف أبوظبي تقديراً لإنجازاتهم وإسعادهم الشارع الرياضي العربي في أكبر محفل رياضي عالمي، وتحديهم للظروف الصعبة في مسيرتهم الرياضية.

وكان سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي قد وجه بدعوة أبطال وبطلات أولمبياد ريو دي جانيرو العرب الذين حققوا إنجازات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات الدورة الأولمبية الأخيرة بالبرازيل 2016، وذلك لتكريمهم على هامش النسخة الثالثة لطواف أبوظبي، وذلك في استجابة سريعة من سموه لما ورد في ملف أبطال «الصدمة والصدفة» الذي نشره «الاتحاد» في أواخر ديسمبر الماضي، ووجد صدى كبيراً في العديد من وكالات الأنباء والمواقع العربية والدولية، وعرض الملف معاناة الأبطال والبطلات في الوصول إلى منصات التتويج وتشريف الرياضة العربية في أقوى المنافسات العالمية.

ووجهت الأمانة العامة لمجلس أبوظبي الرياضي دعوات لكل الأبطال والبطلات العرب الذين حققوا هذه الإنجازات للحضور إلى أبوظبي من أجل تكريمهم وتثمين جهودهم خاصة أن الميدالية الأولمبية هي أكبر إنجاز رياضي، وأنها لا تتحقق من فراغ، بل تأتي نتيجة جهد وعرق السنين، خصوصاً في منطقتنا العربية التي يغيب فيها دعم المؤسسات للأبطال، ويتزايد فيها دور الفرد في خدمة نفسه، وتحدي الصعاب لإثبات جدارته.

ويستعرض الابطال تجاربهم اليوم ببرنامج «أبوظبي اليوم» الساعة التاسعة مساء والتحديات والإنجازات التي حققوها مع التركيز على التجارب الناجحة التي تشجع الأجيال المختلفة في الرياضة العربية على التحلي بالصبر والشجاعة في تحدي الصعاب.

يذكر أن 268 لاعباً ولاعبة قد مثلوا العرب في أولمبياد ريو دي جانيرو، فيما سجلت الإنجازات فقط باسم 14 رياضياً ورياضية في هذا المحفل الرياضي الكبير، ولم يصعد منصات التتويج سوى ممثلين لـ8 دول فقط هي البحرين والكويت والأردن والجزائر وقطر ومصر وتونس والمغرب والإمارات.

الجدير بالذكر أن الإمارات هي أرض المبادرات التي تحتفي بكل إبداع في كل القطاعات، على المستويات العربية والعالمية، فلديها جوائز سنوية لتحفيز المميزين في مجالات التأليف، والصحافة، والأدب، والسينما، والصناعة، والمرأة، والفكر، والثقافة.