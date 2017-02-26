سلا بطل النسخة 28 لـ «دولية» دبي للسلة

علي معالي (دبي)

توج فريق جمعية سلا المغربي بلقب دولية دبي للمرة الأولى في تاريخه وانتزع لقب النسخة الـ 28 بفوزه على الرياضي اللبناني بنتيجة 84 - 73، في المباراة النهائية التي جرت مساء أمس بالصالة المغطاة في النادي الأهلي، وحل الرياضي وصيفا، وهومنتمن اللبناني في المركز الثالث بعد تجاوزه الحكمة 101 مقابل 83، وقام بتتويج الأبطال الثلاثة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين ألإماراتي والعربي، وشاهد جزءا من بداية المباراة وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر، أدار اللقاء الطاقم الدولي يعقوب غابش وسالم الزعابي وعامر سيجري، شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً وصل إلى قرابة 5 آلاف متفرج قدموا المتعة في التشجيع وكانت الغالبية العظمى من الجالية اللبنانية.

في الربع الأول قدم سلا مستوى جيداً للغاية وتقدم من اللحظة الأولى، وانتهى الربع الأول بتقدم سلا 23/‏‏‏ 18. وفي الربع الثاني نجح الرياضي في استعادة توازنه واقترب من سلا حتى وصل الفارق إلى نقطة واحدة (32/‏‏‏ 31)، ثم ينجح الرياضي في التقدم بفارق نقطة (36/‏‏‏ 35)، لتبدأ المباراة والمدرجات في الاشتعال الحماسي، واستطاع سلا أن ينهي الشوط الأول متقدما 43 مقابل 38، وانتهى الربع الثالث لصالح سلا 64 - 54، والرابع والمباراة 84 - 73.

من ناحية أخرى تحققت العديد من الدروس المستفادة مع انتهاء دولية دبي لكرة السلة في نسختها الـ 28 مساء أمس بصالة النادي الأهلي، رغم عدم مشاركة أي فريق إماراتي في النسخة، ولأول مرة في تاريخ البطولة العريقة.

بدون شك رغم عدم تواجد لاعبينا في البطولة، كان هناك عدد كبير منهم يحرص على التواجد في الصالة لمتابعتها، وإن لم يستطع الحضور للصالة فهناك العديد من القنوات وصل عددها إلى 7 قنوات ما بين محلية وعربية نقلت الحدث المهم.