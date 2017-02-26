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قاد فريق الإمارات لأول ألقابه العالمية

روي كوستا يعانق لقب المرحلة الثالثة في «قمة حفيت»
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تاريخ النشر: الأحد 26 فبراير 2017

العين (الاتحاد)

قاد الدراج البرتغالي روي كوستا فريق الإمارات لأول ألقابه في سلسلة السباقات العالمية عندما فاز بالمرحلة الثالثة «جزيرة الماريه»، لطواف أبوظبي للدراجات الهوائية الذي يقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتفوق كوستا على منافسيه في مطاردة شرسة لتسلق جبل حفيت والوصول إلى قمته، لتكون الغلبة للدراج البرتغالي.

ونال كوستا القميص الأحمر بوصفه متصدر الترتيب العام، وحصل على القميص الأخضر مارك كافيدنيش من فريق دايمنشن داتا الجنوب أفريقي بعد تصدره الترتيب بالعام بالنقاط، وحافظ ماركو كانولا من فريق فيبو ـ فيني الإيطالي على القميص الأسود كبطل للمرحلة السريعة المتوسطة للمرة الثانية على التوالي، أما القميص الأبيض فذهب إلى جوليان ألا فيلب من فريق لا مونديال الفرنسي، أفضل متسابق شاب.

وتوج عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، رعاة الطواف أصحاب القمصان الأربعة، ويختتم السباق اليوم بحلبة ياس حيث تقام المرحلة الأخيرة لمسافة 143 كلم، عبارة عن 26 دورة داخل الحلبة.

وكانت مرحلة الماريه انطلقت من ستاد هزاع بن زايد بالعين أمس، بحضور عارف العواني وغانم الهاجري رئيس شركة العين لكرة القدم وعدد من ممثلي الرعاة، قبل ان تطوف المعالم الرئيسية للمدينة، وتنتهي بتسلق جبل حفيت حتى قمته التي عانق فيها روي كوستا اللقب محققا أول إنجاز لفريق الإمارات الذي اشهر قبل شهرين فقط.

وأعرب عارف العواني عن سعادته بتتويج كوستا بمرحلة جزيرة الماريه، معتبراً أن الدارج حقق نتيجة جيدة في سباق مثير تفوق فيه على عدد من العمالقة خلال الجولة، في إنجاز مهم لفريق الإمارات. ... المزيد
     
 

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