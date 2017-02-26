«ماهر» يطمح للقب «كلاسيكية» الأمهار

محمد حسن (أبوظبي)

يستضيف نادي أبوظبي للفروسية في الخامسة من مساء اليوم، سباقه الثاني عشر لهذا الموسم والذي يتألف من 6 أشواط، خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة ما عدا الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة نخبة من الخيول المتميزة والقوية تتنافس على جوائز الحفل البالغ قيمتها 525 ألف درهم.

ويشهد الشوط الثاني كلاسيكية الإمارات للأمهار، بمشاركة 13 خيلا تتنافس على مسافة الميل 1600 متر وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الشوط 110 آلاف درهم، ويتوقع أن يقود التنافس فيها المهر «ايه اف ماهر» (أورتيل/ هيس) الذي خاض خمس مشاركات كان أسوأ مركز له فيها هو الثالث.

ويتوقع أن ينافس أيضا «الترياق» (الحمادي/هتشكوت) الذي حقق المركز الأول في آخر مشاركة له في مضمار أبوظبي في بداية العام، وسيكون بالمرصاد المهر «ايه اف السجنجل» (أورتيل/ مولن).

وتسعى حصة كاملة من الخيول المبتدئة قوامها 16 خيلا لتحقيق الفوز الأول في عالم السباقات وذلك في الشوط الأول سباق (الحصن) على مسافة 1600 متر تتنافس فيه 16 خيلا على جوائز تبلغ قيمتها 80 ألف درهم، ويقود التنافس المهر «عارف» (الحضرمي/هتشكوت) للخيالة السلطانية العمانية بمشاركة واحدة أحرز فيها المركز الثاني في بداية الموسم بمضمار العين.