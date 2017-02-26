«طراحة» تحلق بلقب ديربي العين للخيول العربية

العين (الاتحاد)

توجت الفرس «الجازي» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بجائزة الشوط السابع لمسافة ألف متر المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» على لقب سباق جبل حفيت البالغ قيمة جائزته المالية 75 ألف درهم، والذي أقيم أمس الأول بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الشرقية، وأقيم السباق ضمن فعاليات الحفل الثامن لسباقات مضمار العين للفروسية والرماية والجولف الذي تألف من 7 أشواط.

وتألقت الفرس «الجازي» وقدمت سيمفونية رائعة، حيث جاء تفوقها بفارق رأس عن المرشحة الأولى «جوري» لصاحب السمو رئيس الدولة، فيما جاء ثالثاً «يا سلام» لمحمد فيصل عدنان حماد، وسجلت البطلة زمناً قدره 1:06:49 دقيقة.

وشهد الحفل جمهور غفير من محبي سباقات الخيول بلغ 7 آلاف متفرج، وقام بتتويج الأبطال الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والجولف والرماية، وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة.

ومنحت المهرة «إيه إف طراحة» الثنائية في الحفل لخالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورتيل والفارس أنطونيو فريزو حين حلقت بلقب سباق بطولة ديربي العين للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات والمولودة في الإمارات «هيبة» لمسافة 1800 متر البالغ قيمة جائزته المالية 100 ألف درهم.