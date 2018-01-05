أبوظبي (مواقع إخبارية)

أكد سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، أن المملكة العربية السعودية تتواصل في دعمها ومساندتها للقضايا العربية بغض النظر عن الخلافات السياسية. وقارن نجل القذافي، بين مواقف السعودية وإمارة قطر مع بلاده، وكتب مغرداً عبر صفحته على «تويتر» أمس: «تخاصمنا مع السعودية وربما فجرنا بالخصومة معها ومع ذلك عندما احتجناها وجدناها بجانبنا، وقضية لوكيربي خير شاهد، وعندما بدأت الأحداث رفضت التدخل بشؤوننا، بينما قطر وعلى الرغم من كونها حليفاً لنا كانت أول من يطعننا وينهش لحمنا». وقال نجل القذافي: «النظام القطري لا أخلاق أهل الإسلام ولا مروءة أهل الجاهلية».

وأشار إلى أن السعودية قدمت دعماً كبيراً لنظام القذافي، في ليبيا أثناء فرض الحصار الاقتصادي عليه من قبل الغرب على خلفية أزمة لوكيربي في تسعينيات القرن الماضي، وقادت وساطة ناجحة بين أميركا ونظام الرئيس الليبي الراحل، أفضت إلى رفع الحصار الاقتصادي عن ليبيا.