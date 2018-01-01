احتياطي قطر المركزي يهبط 19%

الدوحة (مواقع إخبارية)

تراجعت أصول قطر من الاحتياطيات الأجنبية منذ نهاية مايو الماضي، وحتى نوفمبر الماضي، بنسبة بلغت 19.3%. وقالت بيانات مصرف قطر المركزي أمس، إن قيمة الأصول الاحتياطية تراجعت إلى 134.4 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، من إجمالي 166.5 مليار ريال (45.6 مليار دولار).

وتتألف أصول المركزي القطري من الموجودات الأجنبية، من الأوراق المالية (السندات والأسهم)، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، واحتياطات ذهب، واحتياطي لدى صندوق النقد الدولي. وعلى أساس سنوي، تراجع إجمالي الأصول الاحتياطية القطرية، بنسبة 19.7% نزولا من 167.3 مليار ريال (45.8 مليار دولار) في نوفمبر 2016. والأسبوع الماضي، أظهر مسح لـ»بوابة العين» الإخبارية، أن ودائع غير المقيمين في قطر هبطت على نحو حاد منذ مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في الخامس من يونيو الماضي إلى 134.9 مليار ريال (37 مليار دولار). وكان إجمالي قيمة ودائع غير المقيمين في قطر حتى نهاية مايو الماضي (الشهر السابق لقرار المقاطعة)، قد بلغ 184.5 مليار ريال (50.5 مليار دولار).

ووفق تقرير مصرف قطر المركزي، تراجعت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية، بنسبة 21.5% إلى 31.5 مليار ريال (8.63 مليار دولار)، هبوطا من 40.26 مليار ريال (11 مليار دولار) في مايو أيار الماضي.