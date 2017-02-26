الفجيرة ينتزع فوزاً صعباً أمام مصفوت في مباراة «السبعة»

عماد النمر (عجمان)

حقق الفجيرة فوزاً صعبا على مضيفه مصفوت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن الجولة الثالثة عشر لدوري الدرجة الأولى، سجل أهداف «الذئاب»، ألفارو في الدقيقتين7 و11 من ركلة جزاء، حسن معتوق في الدقيقة 32، وميهاي في الدقيقة 63، بينما سجل أهداف مصفوت، كريستيانو في الدقيقتين 47 و50، وجاسم مهدي في الدقيقة 66، شهدت المباراة طرد ياسر مطر لاعب الفجيرة، لتعمده «دهس» خليفة الفلاسي لاعب مصفوت، وبهذه النتيجة يرفع الفجيرة رصيده إلى 24 نقطة، مستمراً في المركز الثالث، وتجمد رصيد مصفوت عند 15 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، نجح العروبة في حصد فوز كبير على العربي بستة أهداف مقابل هدف، سجل للعروبة بابا ويجو «هاتريك» في الدقائق 28 و50 و73، وحسن خميس في الدقيقة 40، وفينيكيوس في الدقيقة 41، وفهد سعيد في الدقيقة 81، بينما سجل هدف العربي، عمر وعد في الدقيقة 67، وبهذه النتيجة رفع العروبة رصيده إلى 20 نقطة، متقدماً إلى المركز الخامس، والعربي الحادي عشر وقبل الأخير بعشر نقاط.

وتفوق دبي على ضيفه الحمرية بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم أمس باستاد دبي بالعوير، سجل هدفي دبي التونسي عصام جمعة في الدقيقتين 14 و30، وبهذه النتيجة يصل «أسود العوير» إلى 21 نقطة، مستمراً في المركز الرابع، وتجمد رصيد الحمرية عند 12 نقطة في المركز العاشر.

جاءت بداية مصفوت والفجيرة سريعة ومثيرة، وظهر التفوق الواضح لـ «الذئاب» من خلال هجمات سريعة على مرمى مصفوت، ومن هجمة سريعة، يمرر يوسف خلفان الكرة داخل المنطقة إلى ألفارو الذي هيأها لنفسه، وسدد داخل الشباك، مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 7، ويرتكب دفاع مصفوت مخالفة ضد ألفارو، ويحتسب الحكم ركلة جزاء، يسددها ألفارو محرزاً الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 11. ومن خطأ دفاعي مشترك يخطف سعيد راشد الكرة من الحارس داخل المنطقة، ويمررها متقنة إلى حسن معتوق يسددها مباشرة داخل الشباك، مسجلاً الهدف الثالث للفجيرة في الدقيقة 32.

وكاد حسن معتوق أن يضيف الهدف الرابع، حينما تقدم بالكرة، مراوغاً الدفاع وسدد الكرة في المرمى، نجح الحارس في إبعادها ببراعة، ويرد مصفوت بهجمة سريعة ويتألق حارس الفجيرة في التصدي لها، ويلغي الحكم هدفاً لمصفوت بداعي تسلل كريستيانو، ويترجم مصفوت أفضليته الهجومية، بتقليص الفارق، حينما استفاد من ركنية لعبها أحمد عبد الرحمن داخل المنطقة، يمررها نول كاسيكي رأسية، ويحاول الدفاع تشتيتها لكنها تسقط أمام كريستيانو يلعبها خلفية مزدوجة داخل الشباك محرزاً الهدف الأول لمصفوت في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف مصفوت. وفي بداية الشوط الثاني، نفذ مصفوت جملة تكتيكية ناجحة من هجمة مرتدة تصل الكرة إلى جاسم مهدي الذي توغل بها إلى حدود المنطقة، ويمررها بينية متقنة إلى كريستيانو، سددها الأخير مباشرة مسجلاً الهدف الثاني لمصفوت في الدقيقة 47، وينشط مصفوت بقوة ويزداد ثقة بالهدف الثاني، وينتشر لاعبوه في الملعب بشكل جيد ويملكون منطقة المناورات، ويستمرون في هجماتهم على مرمى الفجيرة، ومن إحداها يمرر كريتسيانو الكرة إلى جاسم مهدي سددها مباشرة داخل المرمى مسجلاً هدف التعادل في الدقيقة 50، ويحاول الفجيرة تعديل أوضاعه، بعد صدمة الهدفين في مرماه، وكاد ألفارو أن يعيد «الذئاب» إلى الواجهة من جديد، عندما راوغ الحارس الذي خرج لملاقاته، ولكن الدفاع ينقذ الموقف، وتسفر هجمات الفجيرة عن الهدف الرابع في الدقيقة 66، عن طريق الروماني ميهاي الذي استفاد من عرضية متقنة داخل المنطقة من حسن معتوق، سددها ميهاي مباشرة في المرمى.

ويهدر ميهاي فرصة محققة، حينما تسلم كرة من حسن معتوق داخل المنطقة، بمواجهة الحارس، يسددها بغرابة شديدة خارج المرمى، وينقذ حارس مصفوت مرماه من هدفين محققين للفجيرة، وفي الدقيقة 88 يرتكب لاعب الفجيرة ياسر مطر مخالفة قوية بتعمده دهس لاعب مصفوت خليفة الفلاسي، ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء، بعدها يطلق حكم المباراة عمر محمد صافرة نهاية اللقاء بفوز الفجيرة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لمصفوت.