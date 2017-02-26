الفجيرة ينتزع فوزاً صعباً أمام مصفوت في مباراة «السبعة»

عماد النمر (عجمان)
حقق الفجيرة فوزاً صعبا على مضيفه مصفوت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ضمن الجولة الثالثة عشر لدوري الدرجة الأولى، سجل أهداف «الذئاب»، ألفارو في الدقيقتين7 و11 من ركلة جزاء، حسن معتوق في الدقيقة 32، وميهاي في الدقيقة 63، بينما سجل أهداف مصفوت، كريستيانو في الدقيقتين 47 و50، وجاسم مهدي في الدقيقة 66، شهدت المباراة طرد ياسر مطر لاعب الفجيرة، لتعمده «دهس» خليفة الفلاسي لاعب مصفوت، وبهذه النتيجة يرفع الفجيرة رصيده إلى 24 نقطة، مستمراً في المركز الثالث، وتجمد رصيد مصفوت عند 15 نقطة في المركز الثامن.
وفي المباراة الثانية، نجح العروبة في حصد فوز كبير على العربي بستة أهداف مقابل هدف، سجل للعروبة بابا ويجو «هاتريك» في الدقائق 28 و50 و73، وحسن خميس في الدقيقة 40، وفينيكيوس في الدقيقة 41، وفهد سعيد في الدقيقة 81، بينما سجل هدف العربي، عمر وعد في الدقيقة 67، وبهذه النتيجة رفع العروبة رصيده إلى 20 نقطة، متقدماً إلى المركز الخامس، والعربي الحادي عشر وقبل الأخير بعشر نقاط.
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جاءت بداية مصفوت والفجيرة سريعة ومثيرة، وظهر التفوق الواضح لـ «الذئاب» من خلال هجمات سريعة على مرمى مصفوت، ومن هجمة سريعة، يمرر يوسف خلفان الكرة داخل المنطقة إلى ألفارو الذي هيأها لنفسه، وسدد داخل الشباك، مسجلاً الهدف الأول في الدقيقة 7، ويرتكب دفاع مصفوت مخالفة ضد ألفارو، ويحتسب الحكم ركلة جزاء، يسددها ألفارو محرزاً الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 11. ومن خطأ دفاعي مشترك يخطف سعيد راشد الكرة من الحارس داخل المنطقة، ويمررها متقنة إلى حسن معتوق يسددها مباشرة داخل الشباك، مسجلاً الهدف الثالث للفجيرة في الدقيقة 32.
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ويهدر ميهاي فرصة محققة، حينما تسلم كرة من حسن معتوق داخل المنطقة، بمواجهة الحارس، يسددها بغرابة شديدة خارج المرمى، وينقذ حارس مصفوت مرماه من هدفين محققين للفجيرة، وفي الدقيقة 88 يرتكب لاعب الفجيرة ياسر مطر مخالفة قوية بتعمده دهس لاعب مصفوت خليفة الفلاسي، ليشهر له الحكم البطاقة الحمراء، بعدها يطلق حكم المباراة عمر محمد صافرة نهاية اللقاء بفوز الفجيرة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لمصفوت.