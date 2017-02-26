السياحة في المغرب تقاوم الأزمات

الرباط (أ ف ب)

تبدي السياحة في المغرب مقاومة بأساليب عدة للحفاظ على مكانتها، رغم صعوبات شتى، ساعية إلى استقطاب جنسيات جديدة كالصينيين والروس. وفي العام 2016، زار 10.3 مليون سائح المملكة المغربية، في زيادة بنسبة 1.5 % مقارنة بالعام 2015، حسب المرصد المغربي للسياحة.

ويعتبر رئيس المرصد سعيد محيد أن هذا «الأداء مشرف وإيجابي». ويقول «نحن في سياق دولي صعب، شهد الكثير من التردد في السفر».

وفي حين تضررت السياحة في تونس وتركيا ومصر بشدة جراء الاعتداءات الإرهابية في السنوات الأخيرة، لم يشهد المغرب أي اعتداء منذ هجوم العام 2011 على جامع الفنا في مراكش ما أسفر عن مقتل 17 شخصا بينهم ثمانية فرنسيين. لكن التهديد الإرهابي حقيقي، بحسب ما يتضح من التصريحات المتكررة من جانب السلطات عن تفكيك خلايا إرهابية. وينتهج المغرب، الشريك الأمني الرئيسي للدول الأوروبية، سياسة أمنية دفاعية، والشرطة منتشرة في كل المناطق السياحية.

ويذكر أن السياحة قطاع رئيسي للاقتصاد المغربي، كونها تمثل عشرة في المئة من الثروة الوطنية. ومع الصادرات والتحويلات المالية للمغربيين، تعد إحدى المصادر الرئيسية للسيولة في البلاد، وثاني أهم مصدر لفرص العمل.